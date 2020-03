Übergangslösung für Kindergarten geplant

Bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens auf dem Freigelände zwischen Schule und Turnhalle ist eine Übergangslösung nötig. Dafür sollen zwei in der Schule nicht genutzte Erdgeschossräume umgebaut werden. Hauptamtsleiter Florian Ott hat darüber am Donnerstag den Dellmensinger Ortschaftsrat informiert. Ab 1. Januar 2021 sollen die Räume für den Kindergartenbetrieb zur Verfügung stehen.

Die Übergangslösung ist erforderlich, um die Zahl der Kinderbetreuungsplätze zu erhöhen und auch Kinder ab einem Lebensjahr betreuen zu können. Der Schulbetrieb soll dadurch möglichst wenig gestört werden, sagte Ott. Diesbezügliche Bedenken brachte die stellvertretende Schulleiterin Ingrid Spaun vor – für den Fall, dass im Sommer die Fenster im Obergeschoss geöffnet und die Kleinkinder im Freien spielen würden. Die Kosten des Umbaus bezifferte Hauptamtsleiter Florian Ott auf annähernd 200 000 Euro.

Anstelle des erkrankten Ortsvorstehers Reinhard Härle leitete dessen Stellvertreter Helmut Braun die Sitzung. Die Überprüfung des Fassungsvermögens des der Donau zufließenden Bachs Rot durch die zuständige Gewässerdirektion Riedlingen beantragte der Dellmensinger Ortschaftsrat. Hochwassergefahren zu diskutieren sei schwierig, wenn keine Zahlen vorlägen, begründete Ortschaftsrat Hans Seemann den einstimmig befürworteten Antrag. Mit dem Schlauchboot komme er unter der Brücke nicht mehr durch, verdeutlichte Helmut Braun die Notwendigkeit der Überprüfung. Die Rot sei von der Einmündung der Haslach bei Rot an der Rot im Landkreis Biberach bis zur Mündung in die Donau ein Gewässer erster Ordnung. Bei zu wenig Abfluss drohe mit Überschwemmungen verbundenes Hochwasser.

Dem Neubau einer Garage in der Mozartstraße anstelle einer abgebrochenen bisherigen stimmte der Ortschaftsrat zu. Einstimmig forderte die Bürgervertretung bei einem Anwesen in der in der Kirchstraße die Ausweisung und Kennzeichnung von Parkplätzen. Die Entscheidung darüber liegt beim Landratsamt.

Die Gewässerputzete des Fischereivereins am Wochenende sei in die Wege geleitet, informierte der stellvertretende Ortsvorsteher Helmut Braun. Eine Backbone-Informationsveranstaltung sei wegen der Corona-Gefahr abgesagt worden.