Öpfinger investieren rund zehn Millionen Euro in Erbacher Rampf-Areal

Das Öpfinger Unternehmen Gapp investiert rund zehn Millionen Euro in das Erbacher Rampf-Areal. Vier Gebäude mit Wohn- und Geschäftsräumen sollen entstehen. In knapp zwei Jahren Bauzeit sollen auf dem 2800 Quadratmeter großen Areal Arztpraxen, Räume für einen Nahversorger und Wohnungen verschiedenster Größe entstehen.

Ursprünglich war geplant, dass das ehemalige Rampf-Areal und das angeschlossene Grundstück in zwei Bauabschnitten neu bebaut werden sollte. Die Firma Gapp hatte seinerzeit den Wettbewerb für die ehemalige Rampf-Fläche gewonnen. Eigentlich sollte das Projekt schon vor einem halben Jahr starten und damit ein wesentlicher Schritt in Richtung Erbacher Innenstadtentwicklung gemacht werden. Durch die leichte Verzögerung schafft die Stadt jetzt sogar einen Sprung. Denn zwischenzeitlich ist es der Verwaltung gelungen, das angrenzende Grundstück ebenfalls zu erwerben und nach Zustimmung des Gemeinderats gleich mitzuverkaufen. Auf der Fläche sollen nun vier Häuser mit dem Energiesparstandard KFW 40 entstehen, die 36 Wohnungen in den Größen von 45 bis 110 Quadratmetern beherbergen. Die Häuser bieten gleichermaßen Wohnangebote für Einzelpersonen oder junge Familien. Zudem sind Räumlichkeiten für zwei Arztpraxen und einen Nahversorger fest eingeplant. „Wir sind aktuell in Gesprächen mit Interessenten und klären, welche Räume für die entsprechenden Gewerbe benötigt werde“, berichtet Emanuel Maier, Geschäftsführer bei Gapp Objektbau. Bürgermeister Achim Gaus bestätigt dies und fügt hinzu, dass auch die Stadt schon seit längerem in Kontakt mit einem Facharzt stehe, welcher sich in den neuen Gebäuden ansiedeln möchte. „Wir rechnen damit, dass wir im Herbst dieses Jahres mit dem Bau starten und nach anderthalb bis zwei Jahren Bauzeit die neuen Gebäude bezugsfertig sind“, so Emanuel Maier.

Im hinteren Bereich des Grundstücks wird eine Tiefgarage entstehen und im vorderen sind, auch wegen der Gewerbeflächen, oberirdische Stellplätze geplant. Durch den Erwerb des Nachbargrundstücks ist sowohl die Planung, als auch die bauliche Umsetzung des Projekts deutlich erleichtert worden. „Ich freue mich tatsächlich sehr, denn diese Bebauung ist ein wichtiger Meilenstein in der Innenstadtentwicklung von Erbach“, sagt Gaus. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich auf einer so großen Fläche so schnell soviel bewegt. Zudem danke er besonders den Eigentümern der Grundstücke für deren Bereitschaft, diese zur Verfügung zu stellen. „Die neuen Gebäude werden die Innenstadt architektonisch und funktional beleben und aufwerten.“

Durch den Zukauf des Nachbargrundstücks ist noch eine weitere wichtige Änderung in der Planung möglich. Besonders an der Erlenbachstraße konnte sich die Stadt so dringend benötigte Flächen für deren Ausbau sichern. In der Folge werden der Fußweg oberhalb des Grundstücks und der Gehweg zur Erlenbachstraße breiter.