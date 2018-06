Junge TSG-Kicker schwitzen in Ennahofen

Während viele Schüler in der Region die letzten Tage der Schulferien genießen, schwitzen 16 junge Fußballer auf dem idyllisch gelegenen Sportplatz in Ennahofen. Sie laufen behende über in nur wenigen Zentimetern auf den Boden gelegte Plastikstangen, spielen dazwischen die von ihren Trainern zugeworfenen Bälle zu und sprinten zu ihrer nächsten Aufgabe.

Die C-Junioren der TSG Ehingen haben von Montag an drei Tage auf dem Sportplatz in Ennahofen ein Trainingslager abgehalten, um gut vorbereitet in die am 15. September beginnende Saison in der Landesstaffel zu gehen. „Wir machen mit unseren C-Junioren schon seit einigen Jahren ein Trainingslager“, klärt Toni Giuliano, der die Mannschaft bereits seit einigen Jahren trainiert, auf. Die Spieler zwischen 14 und 16 Jahren konnten sich voll und ganz auf Fußball konzentrieren. Tagsüber insgesamt sechs Trainingseinheiten, abends zwei Testspiele und danach übernachteten die 16 TSG-Spieler gemeinsam mit Toni Giuliano und seinem Trainerkollegen Ercolino Skalese, er trainierte in der vergangenen Saison die C-Junioren des SSV Ulm in der Oberliga, im Pfarreistadel des schwäbischen Albvereins in Ennahofen. Auch dort stand Fußball im Mittelpunkt. So zeigten die Trainer den jungen Kickern ein Video, das sich insbesondere mit dem korrekten Verhalten in der Viererkette beschäftigte. Bei der TSG spielen von den D-Junioren aufwärts alle Teams mit der Viererkette. Eine gute Grundausbildung der taktischen Fertigkeiten ist das A und O. „Der Spaß soll trotzdem nicht zu kurz kommen. Die Jungs haben noch genug Zeit zur freien Entfaltung“, sagt Giuliano.

Bereits früh morgens mussten die jungen TSG-Kicker aus den Federn. Noch bevor um 8.30 Uhr das Frühstück auf dem Tisch stand, stand um 7.30Uhr am Dienstag und Mittwoch bereits eine Gymnastikeinheit auf dem prallgefüllten Programm. Bei den Trainingseinheiten standen Übungen zur Verbesserung der Koordination, Schnelligkeit, Reaktion und der Kondition an. „Viele Jungs haben sich im Urlaub ausgeruht. Deshalb müssen wir einiges nachholen“, sagt Toni Giuliano lächelnd.

Das Trainingslager diente auch dazu, dass sich die Spieler besser kennenlernen, gilt es doch, sechs Neuzugänge zu integrieren. Ein Neuer ist Jan Neuwirt aus Emerkingen. Er spielte bisher in Rottenacker und muss noch bis 1. November auf sein Punktspieldebüt im TSG-Dress warten, da ihn sein bisheriger Verein bis dahin sperren ließ. „Das Trainingslager macht mir viel Spaß“, sagt Jan Neuwirt trotzdem.

In zwei Trainingsspielen prüfte der TSG-Nachwuchs seine Form. Gegen die SGM Ermingen/Eggingen/Einsingen gewann die TSG mit 4:3, gegen Schemmerhofen wurde zum Abschluss des Trainingslagers mit 1:3 verloren – wohl auch, weil die Beine der Spieler etwas müde waren.