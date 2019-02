Zwei Tage Jugendfußball in der Römerhalle

Juniorenfußballer aus vier Altersklassen haben am Samstag und Sonntag in Emerkingen ihre Turniere ausgetragen. Den Abschluss bildete am Sonntagnachmittag der Spieltag der Bambini. Zuvor spielten D-Junioren, E-Junioren, F-Junioren. Jugendleiter Tobias Frankenhauser hatte einige junge Helfer in der Sprecherkabine. Alle gemeldeten Mannschaften waren erschienen und die Veranstaltung nahm einen reibungslosen Verlauf.

D-Junioren. Hier spielten sechs Mannschaften in einer Gruppe. Michelwinnaden - Lauterach 0:5, Ertingen - Emerkingen II 4:3, Neu-Ulm - Emerkingen I 2:2, Ertingen - Michelwinnaden 3:0, Emerkingen I - Lauterach 3:0, Emerkingen II - Neu-Ulm 0:6, Michelwinnaden - Emerkingen I 0:6, Neu-Ulm - Ertingen 1:1, Lauterach - Emerkingen II 1:0, Neu-Ulm - Michelwinnaden 4:0, Emerkingen II - Emerkingen I 0:2, Ertingen - Lauterach 2:5, Emerkingen II - Michelwinnaden 2:1, Lauterach - Neu-Ulm 3:2, Emerkingen I - Ertingen 3:3. - Endplatzierung: 1. SGM Lauterach 14:7 Tore/12 Punkte, 2. SGM Emerkingen I 16:5/11, 3. TSV Neu-Ulm 15:6/8, 4. TSV Ertingen 13:12/8, 5. SGM Ertingen II 5:14/3, 6. SC Michelwinnaden 1:20/0.

E-Junioren Gruppe A: Ehingen-Süd - Baltringen 4:0, Munderkingen - Emerkingen 2:0, Neu-Ulm - Ehingen-Süd 3:0, Baltringen - Munderkingen 1:3, Emerkingen - Neu-Ulm 0:2, Ehingen-Süd - Munderkingen 0:3, Baltringen - Emerkingen 1:4, Munderkingen - Neu-Ulm 0:1, Emerkingen - Ehingen-Süd 1:2, Neu-Ulm - Baltringen 2:0. - 1. TSV Neu-Ulm 8:0 Tore/12 Punkte, 2. VfL Munderkingen 8:2/9, 3. SSV Ehingen-Süd 6:7/6, 4. SSV Emerkingen 5:7/3, 5. SV Baltringen 2:13/0.

Gruppe B: Unterstadion - Oberelchingen 1:2, Dettingen - Laupheim 2:4, Attenweiler - Unterstadion 1:4, Oberelchingen - Dettingen 0:2, Laupheim - Attenweiler 2:1, Unterstadion - Dettingen 1:4, Oberelchingen - Laupheim 2:1, Dettingen - Attenweilker 1:0, Laupheim - Unterstadion 2:0, Attenweiler - Oberelchingen 1:5. - 1. SV Oberelchingen 9:5 Tore/9 Punkte, 2. FV Olympia Laupheim 9:5/9, 3. SG Dettingen 9:5/9 (um die Plätze 1 bis 3 gab es ein Siebenmeterschießen), 4. SV Unterstadion 6:9/3, 5. SGM Attenweiler 3:12/0.

Halbfinale: Neu-Ulm - Laupheim 2:0, Oberelchingen - Munderkingen 0:2. - Endplatzierung: 1. VfL Munderkingen durch 1:0 gegen 2. TSV Neu-Ulm, 3. SV Oberelchingen durch 3:0 gegen 4. Olympia Laupheim, 5. SSV Ehingen-Süd durch 6:5 gegen 6. SG Dettingen, 7. SSV Emerkingen durch 6:5 gegen 8. SV Unterstadion, 9. SV Baltringen durch 2:1 gegen 10. SGM Attenweiler.

F-Junioren. Hier spielten insgesamt zwölf Mannschaften in vier Gruppen. Danach spielten die jeweils Gruppenersten, -zweiten und -dritten in der Zwischenrunde. Vorrunde Gruppe A: Betzenweiler - Rottenacker 2:4, SGM Altheim I - Betzenweiler 2:0, Rottenacker - Altheim I 1:2. - Gruppe B: Emerkingen - Kirchen 1:2, SGM Altheim II - Emerkingen 2:0, Kirchen - Altheim II 0:4. - Gruppe C: Ehingen-Süd - Munderkingen 8:0, Buchau - Ehingen-Süd 0:6, Munderkingen - Buchau 1:2. - Gruppe D: Unterstadion - Dettingen 1:3, Neu-Ulm - Unterstadion 6:0, Dettingen - Neu-Ulm 0:1. Zwischenrunde: Betzenweiler - Emerkingen 2:1, Munderkingen - Unterstadion 3:5, Rottenacker - Kirchen 3:0, Buchau - Dettingen 0:3, SGM Altheim I - SGM Altheim II 4:0, Ehingen-Süd - Neu-Ulm 0:2. Endplatzierung: 1. TSV Neu-Ulm durch 1:0 gegen 2. SGM Altheim I, 3. SSV Ehingen-Süd durch 4:3 gegen 4. SGM Altheim II, 5. SG Dettingen durch 4:3 gegen 6. TSG Rottenacker, 7. SV Bad Buchau durch 4:0 gegen 8. SF Kirchen, 9. SV Betzenweiler durch 2:1 gegen 10. SV Unterstadion, 11. SSV Emerkingen durch 3:2 gegen 12. VfL Munderkingen.