Zwei Meisterschaften für Emerkingen

Zwei Junioren-Fußballmannschaften des SSV Emerkingen haben in der Saison 2017/18 die Meisterschaft gefeiert. Die Emerkinger D-Junioren wurden als Spielgemeinschaft mit der SG Dettingen in ihrer Kreisstaffel ebenso souverän Meister wie die E-Junioren des SSV Emerkingen in ihrer Spielklasse. Die D-Jugend (Bil links) schloss die Runde Ende Juni mit 24 Punkten aus acht Spielen (bei einem Torverhältnis von 29:2) ab und hatte neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Die E-Junioren (rechts) gewannen fünf ihrer sechs Spiele, holten noch ein Unentschieden und lagen am Ende sechs Punkte vor den Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei. Foto: SSV Emerkingen