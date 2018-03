Zwei Emerkinger Dura-Hexa sind seit zehn Jahren dabei

Die Emerkinger Dura-Hexa haben sich am vergangenen Samstag zur Hauptversammlung im örtlichen Gasthaus „Hirsch“ getroffen. Der stellvertretende Vorsitzende und ein Beisitzer wurden bei dieser in ihren Ämtern bestätigt und ein neues Mitglied in die Narrenzunft aufgenommen. Zwei Hexa erhielten eine Ehrung für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft.

Vorsitzender Paul Aßfalg blickte auf eine „kurze, aber intensive Fasnet 2018“ zurück und hob den ersten Emerkinger Winterzauber, den die Dura-Hexa im vergangenen November erstmals in der Dorfmitte beim „Dura“ veranstaltet hatten, als Höhepunkt im Vereinsjahr fernab der Fasnet hervor. Die Veranstaltung sei auf sehr große Resonanz gestoßen, weshalb sich die Dura-Hexa dazu entschieden haben, in diesem Jahr erneut zum Winterzauber einzuladen. Dieser wird am 23. November stattfinden. Derzeit hat der Verein 80 Mitglieder, davon 52 aktive und 28 passive. Aßfalg betonte auch die positive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Emerkingen und den Fetza-Sprengern mit ihrem Vorsitzenden Tobias Hummel.

Über positive Kassenbewegungen und einen zufriedenstellenden Kassenstand des Vereins konnte Kassierer Bernd Roll berichten. Eine ordnungsgemäße und tadellose Führung der Kasse wurde Roll von den Kassenprüfern Christoph Egle und Markus Kunkel bescheinigt. Schriftführerin Claudia Ummenhofer blickte in ihrem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück und berichtete über die Aktivitäten der Hexa: Die Emerkinger Narren beteiligten sich in der vergangenen Fasnetssaison an 15 Veranstaltungen. So standen unter anderem Umzugsbesuche in Obermarchtal, Oberdischingen, Unterkammlach, Oberzell, Ratzenried und Stetten auf dem Programm. In Bad Buchau beteiligten sich die Hexa zudem an der Hexennacht, auch beim Narrenbaumstellen der Gausweiber in Unterstadion waren die Emerkinger mit von der Partie. Ein besonderer Höhepunkt sei die Ausfahrt einiger Hexen zum Umzug nach Winterthur in die Schweiz gewesen. Zudem veranstalte die Narrenzunft eine Altkleidersammlung und das traditionelle Grillfest im Sommer.

In Vertretung für Bürgermeister Paul Burger nahm Gemeinderätin Christine Gulde die Entlastung des Vorstands vor und sprach Grußworte. Mit der Veranstaltung des Winterzaubers hätten die Dura-Hexa für einen echten Höhepunkt im Gemeindeleben des vergangenen Jahres gesorgt.

Auch drei Wahlen standen am Samstag bei den Dura-Hexa auf dem Programm: Der stellvertretende Vorsitzende Tobias Brobeil und Beisitzer Bernd Hummel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gerald Gerstenkorn stellte sich als Beisitzer nicht mehr zur Wahl, für ihn wird künftig Martin Aßfalg im Vereinsausschuss tätig sein. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein wurden Marion Ertle und Ramona Kreutle geehrt, sie erhielten dafür einen Orden. Antragsteller Adrian Barth wurde im Rahmen der Versammlung als aktives Mitglied in den Verein aufgenommen und wird künftig ebenfalls das Häs der Dura-Hexa tragen.