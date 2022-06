Zwei Autos stoßen zusammen

In Emerkingen sind am Freitag kurz nach 14 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein 39-Jähriger kam laut Polizeibericht aus dem Industriegebiet und wollte von der Bachstraße in die Rottenacker Straße fahren. Er habe zunächst angehalten, sei dann aber losgefahren. Er kollidierte in der Folge mit einem herannahenden Peugeot. Die Fahrerin des Peugeots verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 30 000 Euro.

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht, sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung“, mahnt die Polizei. Ständige Aufmerksamkeit sei wichtig, damit alle sicher ans Ziel kommen.