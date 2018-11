Winterzauber startet in die zweite Runde

Wer am vergangenen Freitag der Einladung der Emerkinger Dura-Hexa zum Winterzauber beim Römerturm gefolgt war, wurde schon beim Eintreten durch den großen, mit Lichtern und Reisig geschmückten Torbogen, in weihnachtliche Stimmung versetzt: Beim zweiten Winterzauber, den die Emerkinger Narrengruppe heuer Mal organisiert hatte, wolle man den Besuchern aus dem Dorf und der ganzen Region einige gemütliche Stunden ermöglichen, „bevor der große Vorweihnachtsstress beginnt“, erläutert der Vorsitzende der Dura-Hexa, Paul Aßfalg. Eröffnet wurde der Winterzauber mit den Ansprachen von Paul Aßfalg sowie Emerkingens Bürgermeister Paul Burger. Aßfalg freute sich über die zahlreichen Gäste, die von nah und fern gekommen waren und bedankte sich bei den Sponsoren für die großzügige Unterstützung. Als „wichtigen Beitrag zum Gemeindeleben“ bezeichnete Bürgermeister Burger den Winterzauber und lobte den Einsatz und die Bemühungen der Dura-Hexa, für die der Römerturm üblicherweise nur an der Fasnet der zentrale Treffpunkt ist. Dort graben nämlich die Hexen - gemeinsam mit den Fetzasprengern, der zweiten Emerkinger Narrengruppe – die Ortsfasnet aus, indem der Dill-Dapp als zentrale Figur in Emerkingen, aus dem „Dura“ frei gelassen wird.

Im Rahmen des Winterzaubers wurde von Paul Burger eine Führung durch den Römerturm, das „Emerkinger Wahrzeichen“, angeboten. Am Emerkinger Ortskern gab es für Klein und Groß anschließend eine Weihnachtsgeschichte zu hören und sogar ein kleiner Streichelzoo sorgte vor allem bei den Kleinsten für lachende Gesichter. An den Standhütten war für Essen und Getränke bestens gesorgt: Punsch, Glühwein, Waffeln und weitere Speisen luden gemeinsam mit der passenden Musik zum Verweilen und gemütlichen Stunden in Emerkingen ein.

Die Ergebnisse des selbst ernannten „Familienprojekts Winterzauber“ der Familien Benkendorf, Moll und Wiedenhöfer wurden den Besuchern an einem der Stände präsentiert. So gab es zum einen „Selbstgebranntes“ aus der Schnapsbrennerei Moll aus Ehingen-Altheim zu kaufen und selbstverständlich auch zu probieren: so versetzten unter anderem der Geschmack von Pflaumenlikör und der Bratapfelschnaps die Besucher auch in geschmacklicher Hinsicht in vorweihnachtliche Stimmung. Verschiedene Holzprodukte aus eigener Herstellung, wie beispielsweise Krippen und Weihnachtsbäume oder Herzen, hatte Rolf Wiedenhöfer an den Stand mitgebracht.

Das ehemalige Emerkinger Mesnerehepaar Irmgard und Paul Burger boten an ihrem Stand eigens hergestellte und gestaltete Kerzen in verschiedenen Größen sowie gestrickte Socken und Babyschuhe an. Der gesamtenVerkaufserlös ihrer Produkte wird von Irmgard und Paul Burger nach Tansania gespendet. Selbstgebackenes Apfelbrot und Marmelade aus eigener Herstellung gab es am Stand von Carola Gerstenkorn aus Oberstadion-Mühlhausen. Für besondere Begeisterung sorgten die Weihnachtsmarmelade, die Kürbis-Kokos-Marmelade und der „Inseltraum“, eine Marmelade aus Banane, Orangensaft und Himbeeren.