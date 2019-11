Weitere 10 000 Euro für Bühnentechnik der Römerhalle

Zu einer Gemeinschaftssitzung trafen sich am Montag die Gemeinderäte aus Emerkingen, Hausen am Bussen und Unterwachingen mit den Bürgermeistern Paul Burger und Hans Rieger, um die Belange der Römerhalle zu besprechen. Vor 32 Jahren haben die drei Gemeinden die Halle gemeinsam gebaut, bezahlen seitdem gemeinsam für den Unterhalt und die Vereine der drei Gemeinden nutzen die Halle.

Paul Burger zeigte den Räten, was im vergangenen Jahr saniert wurde. Dazu gehörte die Reparatur der Eingangs- und Windfangtür und der Tür zum Barraum, eine Jalousie wurde instandgesetzt und schadhafte Stellen am Außenputz saniert. „Der Anstrich erfolgt hier, wenn es das Wetter zulässt“, sagte Burger.

Durch die „Digitalisierung der Steuertechnik von Heizung und Lüftung“ sei die Halle in diesem Bereich auf dem neuesten Stand, betonte er. Eine Gefährdungsbeurteilung der Halle ergab, dass Notausgangs-Schilder beleuchtet werden müssen. Zur Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik sind die neuen Leuchten bereits bestellt. „Das wird rund 3100 Euro kosten“, erklärte Burger.

Im kommenden Jahr sollen Insektengitter an Fenstern im Proberaum des Kirchenchors, im Foyer und in den Umkleiden angebracht werden. Außerdem soll eine Außensteckdose angebracht werden. Auf die Frage von Bürgermeister Hans Rieger nach einer Befestigung des Parkplatzes antwortete Burger: „Emerkingen plant, eine Bushaltestelle im Bereich der Römerhalle zu bauen. In diesem Zug wird der geschotterte Parkplatz sicher befestigt.“

Lautsprecher sind Thema

Thema waren auch die Lautsprecheranlage in der Halle. „Die war, seit es die Halle gibt, noch nie der Hit“, sagte Rieger. Im Haushalt sind bereits rund 4000 Euro für die Erneuerung der Audio- und Lichtanlage sowie der Bühnenausstattung vorhanden. Am Montag beschlossen die Räte, für die Sanierung von „Licht, Ton und Bühne“ weitere 10 000 Euro einzuplanen und sich vorab Rat bei einem Experten zu holen.

Im vergangenen Jahr entstanden für die Römerhalle Ausgaben von 47860 Euro. Denen standen Einnahmen, etwa aus den Benutzungsgebühren, in Höhe von 7640 Euro gegenüber, so dass die drei Gemeinden einen Abmangel von 40 220 Euro zu tragen haben. Wegen des „Standortvorteils“ übernimmt Emerkingen davon vorab 20 Prozent und zahlt die Verwaltungskosten von 900 Euro, also 8943 Euro. Die restlichen Kosten werden je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und den Stunden der Hallennutzung aufgeteilt. Insgesamt hat Emerkingen für die Römerhalle 31 500 Euro zu zahlen, Hausen am Bussen übernimmt 4700 Euro und Unterwachingen trägt 4015 Euro der angefallenen Hallenkosten.

Weitere Gruppen als Nutzer

Einverstanden waren die Räte am Montag damit, dass die Halle vom SSV Emerkingen, vom Emerkinger Kindergarten, den Freizeitsportgruppen aus Hausen und Unterwachingen sowie dem gemeinsamen Kinderturnen und der Mutter-Kind-Gruppe genutzt wird. Daraus ergibt sich eine wöchentliche Hallennutzung im Sportbetrieb von 24 Stunden – die Halle wird rund 19 Stunden von Emerkingen und je 2,5 Stunden von Hausen und Unterwachingen genutzt. Einverstanden waren die Mitglieder der drei Gemeinderäte auch mit den geplanten Veranstaltungen im kommenden Jahr, die wieder von der Dreikönigsparty im Januar, über Fasnetsveranstaltungen und Theateraufführungen bis zum Jahreskonzert der Musikkapelle reichen werden.

Außergewöhnlich sei 2020 die Nutzung der Römerhalle beim Nachtumzug der Fetzasprenger und für die „Heimatkarawane des Verbands der Landesamateurtheater“, die im April Station in Emerkingen machen wird, sagte Bürgermeister Burger.

Erhöhung der Nutzungsgebühr

Bereits im vergangenen Jahr hatten die drei Gremien über eine Erhöhung der Nutzungsgebühr für die Römerhalle unterhalten. Jetzt ergab eine überörtliche Prüfung, dass zwar eine Gebührenordnung, aber keine Satzung dazu existiert. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass die Abrechnung der Mietkosten auch über privatrechtliche Verträge möglich wäre, dafür aber allgemeine Geschäftsbedingungen nötig sind. Die Räte waren dafür, die Hallenmiete künftig privatrechtlich abzuwickeln und dann die Gebühren um zehn Prozent zu erhöhen. Bürgermeister Burger wird die nötigen Unterlagen anfertigen und dann zu einer weiteren Sitzung der drei Gemeinderäte einladen.

Am Schluss dankten die Bürgermeister den drei Gremien sowie den beiden Hausmeistern Alois Roth und Klaus Weiher, die „für alle Belange rund um die Halle ihr Bestes geben“. „Die Halle ist seit 32 Jahren ein Segen für unsere Dörfer, sowohl im sportlichen, wie im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich“, sagte Hans Rieger. „Und unsere Halle ist dank guter Pflege und fürsorglichem Umgang durch die Vereine immer noch gut in Schuss“, ergänzte Paul Burger.