Vorverkauf für die Schwindligen 15 bei den Emerkingen Musikertagen beginnt

Die Vorbereitungen für die diesjährigen Musikertage in Emerkingen gehen für die Musikkapelle in die heiße Phase: Mit den Schwindligen 15 wollen die Emerkinger Musiker den Festbesuchern am Samstag, 2. Juni, einen stimmungsvollen Abend nach dem Motto „Blasmusik und Partypower“ bieten.

Das Repertoire der Schwindligen 15 reicht von kerniger, traditioneller und moderner Blasmusik über Schlagerhits bis hin zu Rock-, Pop- und aktuellen Charthits. Der musikalische Leiter der 21-köpfigen Kapelle, Alexander Pfluger, ist in der Blasmusikszene weit bekannt und komponiert einen Großteil der Titel selbst. Ab sofort startet der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltung. Einlass ist um 19 Uhr. Eintrittskarten können bei der Bäckerei/Café Doll und der Volksbankfiliale in Munderkingen sowie bei der Firma Grunenberg Autoteile und Reifendienst in Emerkingen zu einem Preis von sieben Euro erworben werden.

Bequem von zu Hause aus können die Karten auch im Online-Ticketshop bestellt werden. Der Shop ist unter www.musikertage-emerkingen.de zu erreichen.