Unterstadion und Granheim werden Turniersieger

In der Römerhalle in Emerkingen sind am Wochenende vier Jugendfußball-Hallenturniere ausgetragen worden. Am Samstag spielten sechs D-Junioren-Teams und zwölf E-Junioren-Teams. Am Sonntag unterhielten zwei Turniere der F-Junioren die zahlreichen Zuschauer.

D-Junioren: Der Emerkinger Nachbar SV Unterstadion hatte zwei Mannschaften gemeldet. Turniersieger Unterstadion II besiegte seine erste D-Junioren-Mannschaft und gab in seinen vier Siegen nur einmal bei einem Remis Punkte ab.

Ergebnisse und Abschlusstabelle: Emerkingen/Dettingen I – Emerkingen/Dettingen II 2:0, Wiblingen – Betzenweiler/Dürmentingen 0:2, Unterstadion I – Unterstadion II 0:2, Wiblingen - Emerkingen/Dettingen I 1:2, Unterstadion II – Emerkingen/Dettingen II 1:0, Betzenweiler/Dürmentingen – Unterstadion I 4:0, Emerkingen/Dettingen II – Betzenweiler/Dürmentingen 0:3, Unterstadion I - Emerkingen/Dettingen I 1:2, Betzenweiler/Dürmentingen – Unterstadion II 1:1, Wiblingen – Emerkingen/Dettingen II 1:1, Betzenweiler/Dürmentingen – Emerkingen/Dettingen I 0:2, Emerkingen/Dettingen II – Unterstadion I 0:1, Unterstadion II – Wiblingen 3:1. - Endstand: 1. Unterstadion II 9:3 Tore/13 Punkte 2. Emerkingen/Dettingen I 9:4/12, 3. Betzenweiler/Dürmentingen 10:3/10, 4. Unterstadion I 3:8/3, 6. Emerkingen/Dettingen II 1:8/1.

E-Junioren: Die zwölf Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. Nach den Gruppenspielen spielten die jeweils Ersten, die Zweiten, Dritten und Vierten gegeneinander die Endplatzierung aus.

Gruppe A: Emerkingen/Unterstadion I – Achstetten 0:0, Granheim – Emerkingen/Unterstadion I 2:0, Achstetten – Granheim 0:0. - Tabelle: 1. Granheim 4 Punkte, 2. Achstetten 2, 3. Emerkingen/Unterstadion I 0.

Gruppe B: Emerkingen/Unterstadion II – Munderkingen 4:0, Marchtal - Emerkingen/Unterstadion II 0:2, Munderkingen - Marchtal 1:0- - 1. Emerkingen/Unterstadion II 6 Punkte, 2. Munderkingen 3, 3. Marchtal 0.

Gruppe C: Dettingen/Griesingen I – Ehingen-Süd 2:2, Rißtissen/Ersingen – Dettingen/Griesingen I 0:2, Ehingen-Süd – Rißtissen/Ersingen 3:1. - Tabelle: 1. Ehingen-Süd 4 Punkte, 2. Dettingen/Griesingen I 4, 3. Rißtissen/Ersingen 0.

Gruppe D: Dettingen/Griesingen II - Betzenweiler/Dürmentingen 0:0, Ehingen – Dettingen/Griesingen II 3:0, Betzenweiler/Dürmentingen - Ehingen 0:5. - Tabelle: 1. TSG Ehingen 6 Punkte, 2. Dettingen/Griesingen II 1, 3. Betzenweiler/Dürmentingen 1.

Endstand: 1. SV Granheim, 2. TSG Ehingen, 3. SSV Ehingen-Süd, 4. SSV Emerkingen/Unterstadion II, 5. SG Griesingen/Dettingen I. 6. TSG Achstetten, 7. VfL Munderkingen, 8. SG Dettingen/Griesingen II, 9. Rißtissen/Griesingen, 10. Emerkingen/Unterstadion I, 11. Betzenweiler/Dürmentingen, 12. FC Marchtal.

Am Sonntag fanden in Emerkingen Turniere der F1- und F2-Junioren statt. Insgesamt waren 35 Spiele notwendig.