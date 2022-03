Unbekannte brechen in Geschäft ein

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Geschäft in Emerkingen eingedrungen und haben nach Brauchbarem gesucht.

Kurz nach Mitternacht gelangten die Einbrecher laut Polizei in der Bachstraße über eine unverschlossene Tür in das Geschäft. Die Unbekannten brachen eine Tür zum Büroraum auf und öffneten dort sämtliche Schubladen. An einem Metallschrank scheiterten sie. Die Täter fanden technische Geräte und machten sie zu ihrer Beute. Damit flüchteten sie unerkannt. Der Polizeiposten Munderkingen (Telefon: 07393/91 560) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.