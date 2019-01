Turnierwochenende in Emerkingen

Der SSV Emerkingen veranstaltet am Wochenende 2./3. Februar Hallenfußballturniere in verschiedenen Altersklassen. Gespielt wird wie in den vergangenen Jahren in der Emerkinger Römerhalle. Das Turnierwochenende des SSV beginnt am Samstag, 2. Februar, um 10.30 Uhr mit dem Wettbewerb der D-Junioren, sechs Teams sind am Start. Die teilnehmenden Mannschaften kommen aus den Fußballbezirken Donau, Riß, Donau/Iller und Bodensee. Am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr ist Anpfiff zum Wettbewerb der F-Junioren, bei dem zwölf Mannschaften um den Turniersieg spielen werden. Am Sonntag, 3. Februar, beginnt der Turniertag um 9.30 Uhr mit dem Wettbewerb der E-Junioren. In dieser Altersklasse sind in Emerkingen zehn Mannschaften dabei, die aus den Bezirken Donau, Riß und Donau/Iller kommen. Der Sonntagnachmittag steht dann ganz im Zeichen der jüngsten Fußballer, der Bambini. Insgesamt zehn Teams werden ab 14 Uhr mit großem Eifer dem Ball nachjagen.