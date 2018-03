Turniere des SSV Ermkingen für die Jugend

Wie in den vergangenen Jahren organisiert der SSV Emerkingen auch im Jahr Hallenfußballturniere für die Jugend. Gespielt wird am Samstag, 17. Februar, und Sonntag, 18. Februar, in der Römerhalle. In den Altersklassen D- und E- und F-Junioren wird um den Turniersieg und Pokale gespielt. Die Bambini werden am Sonntagmittag ihr Können zeigen.

Beginn der SSV-Jugendturniere ist am Samstag um 10 Uhr mit acht D-Junioren-Teams, die in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die teilnehmenden Mannschaften kommen aus Dettingen, Schemmerberg, Donaurieden, Unterstadion, Öpfingen und Achstetten. Der heimische SSV Emerkingen stellt zwei Teams. Der Sieger wird gegen 13 Uhr ermittelt sein.

Am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr werden die F-Junioren-Teams aus Dettingen, Öpfingen, Warthausen, Laupheim, Allmendingen, Ehingen-Süd und Emerkingen um den Turniersieg spielen.

Die E-Junioren beginnen ihr Turnier am Sonntagvormittag ab 9 Uhr. Die Mannschaften aus Unterstadion, Griesingen, Seekirch, Ehingen-Süd, SF Bussen und Emerkingen werden den Turniersieger ermitteln.

Der Sonntagnachmittag steht dann ganz im Zeichen der Bambini. Insgesamt 16 Teams werden von 13.30 Uhr an mit großem Eifer dem Ball hinterherjagen.