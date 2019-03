Theater begeistert mit „En guada Rutsch“

Zum Auftakt ihres Theaterjahres hat die Theatergruppe aus Emerkingen am vergangenen Samstag in der Römerhalle das schwäbische Mundartstück „En guada Rutsch“ zu ihrem Besten gegeben und das Publikum begeistert.

Seit einigen Wochen hatten die Theaterdarsteller zweimal in der Woche eifrig unter der Leitung von Roland Röller für die Theateraufführung geprobt, die insgesamt sechs Mal, inklusive der Kindervorstellung, über die Bühne geht. Emelie Benkendorf, Noah Kopp und Jule Lang eröffneten auf einer Parkbank sitzend den Theaterabend und stießen auf die humorvolle Komödie, bestehend aus drei Akten, von Monika Hirschle mit ihrem Kindersekt an.

Sabine Berner, gespielt von Carmen Roth, brachte zu Beginn des ersten Aktes ihren nächtlichen Besucher Ali, der von Martin Baumann verkörpert wurde, früh am Morgen heimlich zur Tür. Beim gemeinsamen Frühstück verkündete Günther Berner (Albert Rieger) seiner Frau Gudrun Berner (Yvonne Kopp), dass er seinen Chef der lieben Karriere willen zur Silvesterfeier eingeladen hat. Somit sind die Pläne seiner Gattin für eine familiäre Silvesterfeier dahin und zu Hause bricht das Chaos aus. Bei ihren Silvestervorbereitungen werden die Beiden immer wieder in den unpassendsten Momenten von ihrer Nachbarin Carmen Häfele (Ilona Röller) gestört. Opa Strobel (Manfred Lang), der zu allem seinen Senf dazugeben muss, ist mit seinen guten Ratschlägen auch keine große Hilfe. Seine Aufmerksamkeit gilt eher dem Austausch von E-Mails mit seiner „Sexi Hexi“.

Zu allem Übel kündigt sich der Chef (Andreas Müller) eine Stunde früher an. Diese Information bleibt dem Ehepaar Berner jedoch vorenthalten, da Opa Strobel vergisst, ihnen dies mitzuteilen. Nachdem Günther den Keller des verstorbenen Nachbarn Finkbeiner ausgeräumt hat und mit einigen Flaschen Trollinger nach oben kommt, stellt sich heraus, dass Frau Häfele ihm für die Aufräumaktion „versehentlich“ ihren Kellerschlüssel mitgegeben hat. Im zweiten Akt verabschiedet Sabine ihren Freund Ali unbemerkt am Silvestermorgen aus dem Haus und Günther denkt beim Aufstehen wieder, sie sei eben erst nach Hause gekommen. Da der vertrocknete Weihnachtsbaum nichts mehr taugt und selbst das „Hinbäschdla von Zweigla“ nicht mehr hilft, borgt er sich den Tannenbaum seiner Nachbarin Häfele. Um das Chaos perfekt zu machen, schießt Opa Strobel seinem Schwiegersohn Günther eine Rakete in den Arm, sodass dieser für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt ist und in das Krankenhaus muss. Im finalen dritten Akt wird der Flaschner herbestellt, weil das Wasser nicht mehr läuft. Unglücklicherweise kommt es bei dem früheren Eintreffen des Chefs jedoch zu einer Verwechslung mit dem Flaschner und folglich wird dieser zu den Reparaturarbeiten verdonnert.

Bei dem richtigen Flaschner, der kurze Zeit später eintrifft, handelt es sich um den zukünftigen Schwiegersohn Ali. Der vermeintliche „Chef“ wird an den Tisch gebeten und beim anschließenden Spieleabend, kommt der Fauxpas mit der Verwechslung an das Licht.

Um wen es sich bei der Chatpartnerin von Opa Strobel handelt, lässt sich bei den kommenden Aufführungen herausfinden: am 6., 7., 12. und 13. April, jeweils um 19.30 Uhr.