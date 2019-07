SSV-Junioren gegen SVA-Juniorinnen

Die Fußball-C-Junioren des SSV Emerkingen bestreiten am Samstag, 27. Juli, ein Freundschaftsspiel gegen die B-Juniorinnen des SV Alberweiler. Für die SSV-Junioren ist das Spiel gegen die Nachwuchsfußballerinnen des SVA, die in der vergangenen Saison knapp hinter dem SC Freiburg, aber vor Hoffenheim, Frankfurt und Bayern München den zweiten Platz in der Bundesliga Süd belegt hatten, ein Höhepunkt zum Saisonabschluss. Derzeit ist die zum Teil neu formierte Mannschaft des SV Alberweiler in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison 2019/20. Mit dem Wechsel von Elisa Benkendorf vom SSV Emerkingen zum SV Alberweiler und durch den Kontakt zum Trainer der B-Juniorinnen, dem Ehinger Dominik Herre, wurde dieses Spiel vereinbart. Anpfiff am Samstag auf der Fritz-Roth-Anlage in Emerkingen ist um 14 Uhr.