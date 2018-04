Spring-Vibes-Party steigt in Emerkingen

Nach der Premiere des neues Partykonzeptes im vergangenen Jahr startet heute Abend die „Spring-Vibes-Party“ der Landjugend Emerkingen in die zweite Runde. Ab 21 Uhr wird in der Römerhalle einiges geboten sein.

Zu den Angeboten gehört die „Capri-Island“-Inselbar, an der die Gäste neben Shots auch den Capri-Sonne-Klassiker aus der Kindheit mit Schuss genießen können. Neben Cuba Libre, Gin Tonic und Lillet Wildberry wird an der Cocktail-Bar der „The Spring Breaker“ angeboten. Durch die passende Dekoration holen die Emerkinger Jugendlichen die „Spring Vibes“ in die Römerhalle. Ein weiteres Highlight ist die „Beerpong-Area“ mit den Original Red Cups, in der sich die Partygäste bei einem Match des bekannten Partyspiels messen können.

DJ Danhall, bekannt von den Big Boss Events, wird den Feierwütigen mit passenden Beats mächtig einheizen. Bis 22 Uhr erhalten die Early-Bird-Partygäste ermäßigten Eintritt. Der Einlass ist ab 16 Jahren mit Partypass gestattet. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Emerkinger Landjugend.