So wird die Wahl eine Wahl

Überraschung in Emerkingen: Paul Burger muss sich bei der Bürgermeisterwahl am 29. Januar mit einem Konkurrenten duellieren, der es ebenfalls ernst zu meinen scheint. Das kommt seltenst vor in Fällen wie diesen, in denen bei einem Amtsinhaber keine nennenswerte Kritik an der bisherigen Arbeit laut geworden ist. Durchaus mutig ist also die Entscheidung von Paul Aßfalg, als junges Greenhorn dem erfahrenen Platzhirsch die Stirn zu bieten.

Die Bürger dürfen sich freuen

Allein schon wegen seiner mangelnden Fachkenntnisse geht der 25-jährige Student fraglos als klarer Außenseiter ins Rennen, und ihm bleiben gerade mal zwei Wochen Zeit, die Wähler davon zu überzeugen, dass ihn andere Qualitäten für den Posten des Gemeindeoberhaupts befähigen. So oder so dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger Emerkingens freuen: Dank des zweiten Kandidaten ist die Bürgermeisterwahl das, was sie sein sollte – eine Wahl.