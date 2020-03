So steht der Musikverein Emerkingen derzeit da

„Die Musikkapelle liefert regelmäßig eine tolle Visitenkarte ab, die weit über Emerkingen und den Alb-Donau-Kreis hinaus strahlt“, sagte Emerkingens Bürgermeister Paul Burger am Freitagabend bei der Hauptversammlung der Musikkapelle Emerkingen im Musikerheim. Die Musiker seien ein hervorragend aufgestelltes Team, das das ganze Jahr über tolle Leistungen bringe, betonte der Bürgermeister.

Peter Pflug, Vorsitzender der Musikkapelle, lobte die gute Kameradschaft unter den Musikern und sagte zu den Wahlen: „Ich bin froh, dass wir wieder alle zur Wahl stehenden Posten besetzen konnten“.

Stellvertreterin tritt wieder an

Zur Wahl stand das Amt der Vizevorsitzenden, auf das sich Amtsinhaberin Sofie Dreher wieder bewarb und von der Versammlung einstimmig für die kommenden drei Jahre gewählt wurde. Wolfgang Huber stellte sich als Beisitzer im Vereinsausschuss nicht mehr zur Wahl, wird aber als Noten- und Instrumentenwart aktiv sein.

Einstimmig wurden Paul Dreher, Anja Grab, Dietmar Neubrand und Maximilian Strahl als Beisitzer gewählt. Ebenso einstimmig fiel die Wahl der Kassenprüfer Oliver Neubrand und Claudia Pfender aus. Max Egle hatte sich nach 18 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt.

Mit schmissiger Blasmusik hatten die Musiker ihre Versammlung eröffnet und zu Beginn betonte Vorsitzender Peter Pflug, dass die Erhaltung, Pflege und Förderung der Blasmusik das Ziel aller Proben und Auftritte sei. Dann spannte Pflug den Bogen vom Kriegerjahrtag im Januar bis zum Jahreskonzert im Dezember, lobte die Teilnahme des aktiven Orchesters am Wertungsspiel in Kirchbierlingen „mit der Traumnote hervorragend“ und bedauerte, dass die XXL-Party und der Auftritt der „Muckasäck“ während der Musikertage nicht den gewünschten Erfolg brachten. Aus Mitteln des Leader-Programms, so Pflug, sei der Kapelle eine Piccolo-Flöte finanziert worden und beim Jahreskonzert hätten „alle drei Orchester ihr hohes musikalisches Niveau“ gezeigt.

Dirigent Oliver Doneck kündigte an, sich in diesem Jahr auf Unterhaltungsmusik zu konzentrieren und das „vorhandene Niveau des Orchesters“ zu stabilisieren. Beim Wertungsspiel in Kirchbierlingen, so der Orchesterleiter, hätten alle Musiker ihre große Flexibilität unter Beweis gestellt.

Schriftführer berichtet

Schriftführer Marcel Missel berichtete vom Jedermannschießen in Hundersingen, vom VG-Treffen der Blaskapellen in Obermarchtal, vom Kanu-Ausflug auf der Donau und vom „musikalischen Christbaum loben“ einiger Musiker. Das Jahreskonzert mit dem musikalischen Motto „Wasser“ nannte Missel als einen der Jahreshöhepunkte. Jugendsprecherin Laura Gebhard freute sich über erfolgreiche Kritikspiele des Musikernachwuchses und berichtete, dass junge Musiker im vergangenen Jahr an drei D1- und je zwei D2- und D3-Lehrgängen erfolgreich teilgenommen haben.

Seit Mai 2019 musizieren die jüngsten Musikerinnen und Musiker in einem gemeinsamen Vororchester mit dem Unterstadioner Musikverein „Lyra“, das geleitet wird von Alexandra Mattheußer“, berichtete Laura Gebhard und ergänze, dass durch die Jugendwerbung neun neue Jungmusiker gewonnen werden konnten.

Daniela Müllerschön meldete der Versammlung einen positiven Kassenstand und nannte Ausgaben für Uniformen in Höhe von 3300 Euro, für Noten wurden 1300 Euro ausgegeben und die Instandsetzung von Instrumenten hat rund 1130 Euro gekostet. Außerdem hat die Musikkapelle für 3036 Euro neue Instrumente gekauft. Der Vorsitzende Peter Pflug nannte weitere Zahlen. So gehören dem Verein 249 Mitglieder an, davon sind 86 aktive Musiker, von denen 21 unter 18 Jahre alt sind. „Der Altersdurchschnitt liegt bei 29 Jahren“, so Pflug.

Jugendkapelle gut aufgestellt

Die Jugendkapelle hatte im vergangenen Jahr 47 Proben und Auftritte, bei denen Sina Porombka nur ein Mal gefehlt hat. Die Aktiven haben sich im vergangenen Jahr zu 61 Proben und Auftritten getroffen. Christian Frankenhauser war immer dabei, nur ein Mal fehlten Dieter Porombka und Herbert Hauler, zwei Mal fehlte Kurt Grab.

Mit dem Blick in die Zukunft erklärte Vorsitzender Pflug, dass die „Muckasäck“ heuer wieder bei den Musikertagen auftreten werden und dass beim Frühschoppen am Sonntag die Ehgnerländer zu hören sein werden. Und weil im Jahr 2021 das 90-jährige Vereinsjubiläum gefeiert werde, seien Comedy und Musik in der Römerhalle sowie ein Jubiläumsumzug geplant, so Pflug.