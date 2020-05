So geht es mit dem Emerkinger Bolzplatz weiter

Der Bolzplatz „Schulgarten“ neben dem Musikerheim hat in Emerkingen eine lange Tradition. Mit der veränderten Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen verlagerten sich deren Aktivitäten ins heimische Kinderzimmer. Der Bolzplatz hat an Popularität verloren, auch weil er als Bolzwiese den Vergleichen mit Sportanlagen nicht mehr standhalten konnte. In seiner Sitzung am Montag hat der Gemeinderat die Bodenarbeiten zur Aktualisierung des Platzes vergeben.

Intensive Diskussion

Zum zweiten Mal tagte der Gemeinderat unter Einhaltung aller Abstandsregeln in der ansonsten geschlossenen Römerhalle. Dabei diskutierte das Gremium ausführlich und intensiv über die Neugestaltung des sogenannten Schulgartens, direkt im Anschluss an das Musikerheim. Bereits in den 1970er Jahren wurde das Gelände als Bolzplatz für Kinder und Jugendliche der Gemeinde vorgesehen. Auf einfache Weise wurde ein Tor aus einem Rohrgestell aufgestellt und ein Fangzaun zur Straße installiert. Das genügte damals dem angedachten Zwecke. Die als Wiese angelegte Grünfläche wurde von der Gemeinde gepflegt. Trotz oder wegen seiner Einfachheit war der Bolzplatz bis in die 1990er Jahre hinein ein beliebter Treffpunkt zum Fußballspielen. Ein Sommernachmittag ohne Bolzen war damals kaum denkbar.

Großes Potenzial

Mit dem Aufkommen virtueller Beschäftigungsmöglichkeiten haben sich die Nutzer zunehmend in ihre häusliche Umgebung zurückgezogen, der Platz verlor an Popularität. Nachdem Kinder und Eltern in jüngster Zeit an die Gemeindeverwaltung mit dem Anliegen herangetreten waren, den Bolzplatz als solchen wieder attraktiv zu machen, um den Jungs und Mädchen erneut die Möglichkeit zum Fußballspielen außerhalb von Vereinsaktivitäten zu geben und gleichzeitig eine Alternative zu digitalen Medienangeboten zu schaffen, hat sich der Gemeinderat des Themas angenommen. Einig war sich das Gremium, dass es in Emerkingen ein großes Potenzial zur Nutzung eines Bolzplatzes gibt, spielt mit Elisa Benkendorf doch eine Juniorin aus der Gemeinde in der Fußball Bundesliga Süd. Der Wunsch, Fußball oder auch andere Mannschaftssportarten in lockerer Form außerhalb des Vereins auszuüben, hat den Gemeinderat überzeugt. Dieser hat entschieden, den Bolzplatz zu sanieren und ihn später zu ergänzen, zum Beispiel durch ein Basketballareal. Am Montag ging es zunächst um die Vergabe der Boden- und Tiefbauarbeiten. Diese wurden einstimmig gemäß Leistungsverzeichnis des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen an die günstigste Bieterin zum Preis von brutto 11 460 Euro vergeben. Da 80 Prozent der Maßnahme von LEADER gefördert werden, kommen auf die Gemeinde einschließlich einiger Nebenarbeiten lediglich 4300 Euro an Kosten zu. Bürgermeister Paul Burger sprach von einer Reaktivierungsmaßnahme und sagte „Der Platz muss ordentlich bespielbar sein.“

Größere Tore

Roman Kopp sah es so, dass „noch etwas natürliches beibehalten werden soll, das Unruhige ist okay“. Daher diskutierte das Gremium intensiv, auch über die Größe und Machart der Tore. Insoweit hatte der Bürgermeister eine Auswahl unterschiedlicher Tore vorgestellt. Auch wenn er sich kleinere Tore vorstellen konnte, schienen die Gemeinderäte die Größe fünf Mal zwei Meter zu bevorzugen. Die Entscheidungen sollen jedoch unter Einbezug der Jugendlichen der Gemeinde getroffen werden. Aufgrund der Nachbarschaft zum Musikerheim bieten sich für Paul Burger zunächst Gespräche mit Peter Pflug an, dem Vorsitzenden der Musikkapelle.