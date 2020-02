So feiert Emerkingen Narren-Jubiläum

Die Vorbereitungen für den Jubiläumsumzug sind in vollem Gange. Wenn am Freitag in Emerkingen der Jubiläumsumzug über die Bühne geht, können die Besucher sicher sein, die Fetzasprenger haben längst ihre Hausaufgaben erledigt und bieten einen adäquaten und vielseitigen Rahmen zum Feiern. Bereits am vergangenen Samstag haben sie hinter der Römerhalle ein 20 auf 30 Meter großes Festzelt aufgebaut, um die erwarteten Besucher vor und nach dem Umzug zünftig zu unterhalten.

Viele Helfer im Einsatz

Ungefähr 30 der rund 100 Hästräger der Fetzasprenger waren von 7.30 bis 13 Uhr im Einsatz, um hinter der Römerhalle das Festzelt aufzustellen. Damit haben die Umzugsbesucher außer der Halle und dem Fetzastadel eine dritte Anlaufstelle, um sich vor und nach dem Umzug zu amüsieren. Allein der Zeltaufbau, der mit Hilfe von Geräten, Traktoren und Teleskopladern der Vereinsmitglieder sowie der Firmen Aßfalg und Marmix aus Unterwachingen gestemmt wurde, hat gezeigt, wie gut die Fetzasprenger Hand in Hand arbeiten.

„Begonnen hat alles in der Landjugend Emerkingen“ verraten hierzu die Vorstandsmitglieder Tobias Hummel und Andreas Schmidberger, die sich die „Oberfetza“ nennen. „Noch heute sind wir eine homogene Truppe, in der es einfach passt“ ergänzen sie und meinen, da könne nicht jeder einfach so mitmachen. „Da müssen schon Bezüge vorhanden sein“ wünschen sie sich, um sicherzustellen, dass die blinde Zusammenarbeit weiterhin erhalten bleibt.

Party bis in die Nacht

Für Freitag, 21. Februar, haben die Fetzasprenger anlässlich ihres 30. Geburtstags einen Jubiläumsumzug angesetzt, zu dem sie 44 Gruppen mit 2500 Hästrägern und jede Menge Zuschauer erwarten. „Bis 2.30 Uhr in der Frühe werden DJs in unseren drei Lokalitäten einheizen. Gerade bauen wir im Zelt die Mitteltheke für den Ausschank auf. Zusätzlich gibt es im Zelt eine Shotbar mit Schnäpsen wie Frankies Apfelstrudel. Essensstände sind vor der Römerhalle und vor der Kirche.“

Froh ist der Verein, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gut funktioniert und die Gemeinde 1995 auch den Ausbau eines Vereinsheims ermöglicht hat. Der Umzug am Freitag, 21. Februar, beginnt um 19 Uhr vor dem Gasthaus Hirsch. Über die Kirchstraße verläuft er dann zur Römerhalle und zum beheizten Festzelt. Erwartet werden Gruppen aus der näheren Umgebung bis hinauf zur Schwäbischen Alb und hinunter bis zum Beispiel Bad Saulgau.

Die Musikkapelle Emerkingen wird den Umzug eröffnen, gefolgt von „Dill-Dapp“ und „Dura-Hexa“ aus Emerkingen. Ein informativer Flyer verrät Teilnehmer und alle einbezogenen Örtlichkeiten.