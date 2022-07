Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Emerkingen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 16.50 Uhr ein 63-Jähriger die Hundersinger Straße abwärts in Richtung Munderkinger Straße. Im Einmündungsbereich befindet sich eine Verkehrsinsel mit vorgesetzter Sperrfläche. Der Radler fuhr entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung links an der Verkehrsinsel vorbei und wollte geradeaus in die Munderkinger Straße einbiegen. Hier kam ihm ein 18-Jähriger ordnungsgemäß mit seinem Klein-Lkw entgegen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.