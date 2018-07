Eine ungewöhnlich zahlreiche Trauergemeinde hat gestern auf dem Emerkinger Friedhof von Paul Egle Abschied genommen. Die Nachrufe zeugten von der Beliebtheit und Wertschätzung des ersten und langjährigen Geschäftsführers der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen.

"Paul Egle war ein außergewöhnlicher Mensch", kennzeichnete Bürgermeister und Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzender Michael Lohner Leben und Wirken eines Mannes, zu dessen Beerdigung sich gestern eine große Trauerversammlung vor der Aussegnungshalle des Emerkinger Friedhofs eingefunden hatte. Von Beginn an hat Egle die 1973 gegründete Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen positiv geprägt und, so Lohner, durch seine humorvolle Art für ein gutes Betriebsklima gesorgt. "Jede Begegnung mit ihm war eine Bereicherung", beschrieb der Verbandsvorsitzende die von Paul Egle ausgehende Ausstrahlung auf seine Umgebung und nannte den Verstorbenen "einen geschätzten Botschafter unseres Raums".

"Was er ausarbeitete, hatte Hand und Fuß", würdigte Richard Mück, der Vorsitzende der Bussenwasserversorgungsgruppe, Egles Tätigkeit im Zweckverband. Mück bezeichnete Paul Egle als einen exzellenten Verwaltungsfachmann. Im Namen des Musikvereins verabschiedete sich dessen Vorsitzender Roland Lang von seinem langjährigen fördernden Mitglied und dankte im Namen von Egles Jahrgängern für die Organisation der Klassentreffen. Nachrufe sprachen auch Vertreter des Sportvereins und des Gesangvereins. In jungen Jahren hat der Verstorbene Fußball gespielt und sich später in der Vereinsverwaltung engagiert. Im Gesangverein hat er 40 Jahre mit gesungen und wurde vor zwei Jahren zum Ehrensänger ernannt. Winfried Nuber erinnerte an Egles Engagement im Munderkinger Geschichtsverein. (aja)