Nistkästen am Römerturm sollen Vögel zurückbringen

Nistgelegenheiten für Mauersegler am Römerturm hatten Bürger jüngst dem Gemeinderat vorgeschlagen, um so wieder Lebensraum für die Vogelart zu schaffen und den Flugkünstler wieder ins Dorfzentrum zu holen.

Vor der Sanierung der Außenhülle des Römerturms hatte dieser viel Platz für diese Vogelart geboten. Auf Wunsch des Gremiums in einer Gemeinderatssitzung vom 27. Januar hat Bürgermeister Paul Burger in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro einige Fragen geklärt, und in der jüngsten Sitzung am Montag beantwortet.

Erste Kästen soll an Westseite angebracht werden

Einstimmig hat das Gremium die Anbringung von vier bis fünf Nistkästen für Mauersegler am Römerturm beschlossen. Die notwendige denkmalschutzrechtliche Genehmigung des Landesdenkmalamts wurde bereits in Aussicht gestellt, sie ergeht kostenfrei.

Bürgermeister Burger wurde beauftragt, mit Interessierten aus der Gemeinde Kontakt aufzunehmen, um das Projekt umzusetzen. Nach Ansicht von Bürgermeister Paul Burger ist der Bau von Nistkästen und deren Einbau in Eigenregie problemlos möglich. Zunächst erfolgt die Anbringung an der früher intensiv besiedelten Westseite, später können weitere Nistkästen an der Südseite angebracht werden.

Die Anbringung ist an den Fensterleibungen möglich, da hier auch die notwendige Wartung und Reinigung der Kästen sichergestellt werden kann. Anbringung und Wartung können aus dem Innenraum erfolgen, wodurch die Kosten auf ein Minimum reduziert werden. Ein Nahrungspotenzial sei durch die innerörtlichen Blühstreifen vorhanden. Bezüglich der Verschmutzung wurde Kontakt mit dem Landesbund für Vogelschutz aus Bayern aufgenommen.

Auch eine Alternative vorhanden

Nach dessen Auskunft verursachen Mauersegler keine Verschmutzung an der Fassade. Als alternativer Standort wäre das alte Rathaus neben dem Römerturm möglich. Dieses ist jedoch aufgrund seiner geringeren Höhe weniger geeignet. Der Wasserturm außerhalb des Ortsgebiets ist aufgrund des geringen Nahrungsangebots der intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen eher ungeeignet.