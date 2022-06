Neues Ehrenmitglied und Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einjähriger Pause hat der SSV zur Hauptversammlung 2022 eingeladen. Manuel Hauler fungierte als Versammlungsleiter. Die Anwesenden wurden von Martin Belz begrüßt. Für die verstorbenen Mitglieder der vergangenen Jahre erhoben sich die Versammlungsteilnehmer zum Gedenken von ihren Plätzen.

Aus dem Bericht des Vorstandes war ein Abriss über verschiedene Aktivitäten, Arbeiten, Investitionen, aber auch ungelöste Probleme und neue Herausforderungen zu hören. Der Bericht wurde vom Vorsitzenden Martin Belz vorgetragen. Positive Zahlen beziehungsweise Kontostände konnte der Kassier für die Jahre 2020 und 2021 vermelden.

Der Bericht der Schriftführerin, vorgetragen von Wolfgang Schillinger, begann mit dem Rückblick zur Hauptversammlung 2020. Dass in 2020/21 viele Veranstaltungen, in sportlicher und geselliger Art, abgesagt werden mussten war verständlich. Dennoch konnte ab Herbst 2021 das Sportangebot mit drei neuen Kursen erweitert werden. In dem Bericht war außerdem über Ausschusssitzungen und Arbeitseinsätze einiges zu erfahren.

Aus den Berichten der einzelnen Gruppierungen beziehungsweise Abteilungen war über die derzeitigen Aktivitäten zu erfahren. Die aktiven Fußballer werden ein weiteres Jahr mit Ehingen-Süd eine SGM bilden. Mit dem SV Unterstadion werden die Juniorenfußballer auch in der kommenden Saison eine SGM bilden. Im Juniorenbereich wird die Kooperation auf die Vereine Dettingen und Ehingen-Süd ausgeweitet.

Mit dem TOP Wahlen war Bürgermeister Burger gefordert. Nicht weniger als 13 Personen mussten aus den Jahren 2021/22 gewählt werden. Vier AS-Mitglieder stellten sich nicht mehr zur Wahl. Geeignete Personen konnten im Vorfeld bereits als Kandidaten gefunden werden. So zog der Wahlleiter die Wahl mit Routine und Können zügig durch.

Ehrungen gab es für die aktiven Fußballer Manuel und Julian Hauler, Tim Götz und Marcel Rothenbacher. Sie wurden mit der bronzenen Ehrennadel des Vereins für 15 Jahre aktiven Fussball ausgezeichnet. Die silberne Ehrennadel bekam Georg Schweikert für besondere Verdienste angesteckt. Andreas Walter wurde die Spielerehrennadel in Bronze des WFV für 20 Jahre aktiven Fußball überreicht.

Karl Hauler beantragte für Martin Belz die Ehrenmitgliedschaft. Die anwesenden Mitglieder stimmten dem Antrag einstimmig zu und applaudierten dem neuen Ehrenmitglied des SSV.