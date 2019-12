Neue Ehrenmitglieder und gute Blasmusik

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Emerkingen in der Römerhalle sind alle drei Kapellen des Vereins auf der Bühne gestanden. „Wasser“ war das Thema der musikalischen Darbietungen, ein fünf Meter hoher Leuchtturm stand neben der Bühne, rechts von der Bühne ermöglichte der Beamer das Betrachten von zur Musik passenden Fotos. Für zehn- und 20-jährige Mitgliedschaft wurden sechs Mitglieder geehrt. Die Brüder Kurt Egle und Max Egle wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Das Thema „Wasser“ hat sich wie ein roter Faden durch den insgesamt sehr stimmigen Abend gezogen. Der Vorsitzende Peter Pflug freute sich über eine annähernd voll besetzte Römerhalle. Unter Leitung von Alexandra Matheußer unternahmen die Kinder des Vororchesters, einer gemeinsamen Kapelle mit dem Musikverein „Lyra“ Unterstadion, ihre ersten Gehversuche vor großem Publikum. „Leise rieselt der Schnee“ und „Indian River Overture“ waren ihre Stücke. Als Zugabe gab es den „Power Rock“, der im Wesentlichen „We will rock you“ von Queen entsprach.

Die Jugendkapelle mit Dirigent Steffen Lepple und Ansagerin Annkathrin Härle präsentierte sich als ausgereiftes und perfekt eingespieltes Orchester. Beim „Concerto d’Amore“ setzte die Kapelle Barock, Jazz, Swing und Pop gekonnt in Szene. „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler aus dem Jahr 2011 beklagt das Verschwinden der Gletscher durch die Klimaerwärmung. Ein ruhiger Teil beschreibt den majestätischen Anblick eines einst intakten Gletschers, ein schneller Teil steht für eine Schlittenfahrt, was mit der rasanten Zerstörung dieser herrlichen Eiswelt korrespondiert, an deren Ende die Gletscher zu Wasser werden. Ein Klang- und Bildererlebnis erster Güte, umgesetzt mit aller dahinterstehender Dramatik. Ein kleiner Hoffnungsschimmer darauf, dass künftige Generationen es besser machen könnten, war als Ausklang das musikalische Tüpfelchen auf dem I. Begeisterter Applaus und die „Erinnerungen an Zirkus Renz“ mit Schlagzeuger Henrik Dreher am Xylofon folgten. Nach einem Begeisterungssturm des Publikums setzte die Kapelle das Stück nochmals fort.

Mit der aktiven Kapelle unter Oliver Doneck und den Ansagen von Daniela Müllerschön ging’s zunächst mit „Blue Hole“ in ein von Korallen und bunten Fischen belebtes und von einer später überfluteten Tropfsteinhöhle beglücktes Taucherparadies vor Mittelamerika. Der junge österreichische Komponist Thomas Asanger hat diese Eindrücke zu Papier gebracht. Platons Legende von „Atlantis“, das wegen der Gier seiner Bewohner innerhalb eines Tages durch ein Unwetter ins Meer gespült wurde, hat der junge deutsche Komponist Alexander Reuber vertont. Die Dramatik des raschen Untergangs des Kontinents wurde von der Kapelle unter Einsatz diverser Effekte genial auf die Bühne gezaubert.

Tim Aierstock, Carina Frankenhauser, Marie-Luise Kopp, Nadja Porombka und Maximilian Strahl wurden für zehnjährige Vereinszugehörigkeit geehrt, Melanie Müller für 20-jährige. Die Brüder Kurt und Max Egle wurden aufgrund ihrer jahrzehntelangen Verdienste um den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die letzte musikalische Runde der Stammkapelle mit dem Stück „The Seal Lullaby“, in dem eine kleine Robbe ein Plätzchen sucht, an dem Robben nicht abgeschlachtet werden, sowie „Das Boot“, in dem die Ängste der Besatzung offengelegt wurden, kam so gut an, dass noch zwei Zugaben gespielt wurden. Der amerikanische Marsch „Anchors Aweigh“ (Lichtet die Anker) und die wunderschöne Melodie von „Bridge over troubled water“ von Paul Simon beschlossen den gelungenen musikalischen Abend. Vorfreude auf die Emerkinger Musikertage vom 10. bis 14. Juni wurde geweckt.