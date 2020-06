Neue Ampelanlage macht diese Straße für Fußgänger sicherer

„Es ist toll, dass diese Sache nach vielen Jahren endlich abgeschlossen werden kann“, sagte Emerkingens Bürgermeister Paul Burger am Mittwochnachmittag zu einigen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der Munderkingerstraße getroffen hatten. Grund war die „technische Inbetriebnahme der Fußgängerschutzanlage“, also der Fußgängerampel an der Durchfahrtsstraße.

„Hier wurde den Fußgängern quasi ein roter Teppich über die Fahrbahn gelegt“, betonte Roman Ebel, der im Auftrag des Landratsamts den Bau der Ampel koordiniert hatte. Die sogenannte „sichere Querung der Straße“, so der Bürgermeister, sei angesichts der Bushaltestellen für Buslinien in Richtung Munderkingen und Biberach, sowohl für Schüler, aber auch für Erwachsene, dringend nötig gewesen und sei seit vielen Jahren von der Gemeinde beantragt worden. Bis zu 250 Fahrzeuge und 50 Fußgänger habe das Land für einen solchen sicheren Übergang gefordert, erklärte Ebel. „Als diese Anforderungen vor zwei Jahren gelockert wurden, hat Emerkingen die Chance ergriffen und den Übergang erneut beantragt“, so der Verkehrsingenieur des Landratsamts.

Dauer-Grün

Die Ampel werde auf „Dauer-Grün-Betrieb“ geschaltet, weil sie so von Autofahrern besser wahrgenommen werde, sagte Ebel. Und Bürgermeister Burger betonte, er hoffe, dass die Ampel den Verkehrsfluss, also zu schnell fahrende Fahrzeuge, auf der Munderkingerstraße abbremse und verlangsame.

Als erste durften die anwesenden Kinder den Ampelkopf drücken und beim Aufleuchten des „grünen Männchens“ als erste auf dem neuen Überweg die Straße überqueren. „Ich danke dem Emerkinger Gemeinderat, der sich bereits vor Jahren auf den Weg zu dieser Ampel gemacht hat und sie jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht hat“, sagte Bürgermeister Paul Burger und mahnte: „Diese Ampel macht nur dann einen Sinn, wenn wir sie alle auch immer benutzen.“