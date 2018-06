Musikertage sind in vollem Gange

Mit der „We love 90-er-Party“ fiel am Mittwochabend der Startschuss für die Emerkinger Musikertage. Am DJ-Pult stand „d’r Graf vom Bussa“ und heizte den Partygästen mit seinen Beats und einer einmaligen Bühnenshow bis in die frühen Morgenstunden kräftig ein. „Back to the roots“ lautete in musikalischer Hinsicht das Motto an diesem Abend: Zu Titeln der Backstreet Boys und der Spice Girls wurde ebenso abgefeiert wie zum Partykracher „Mambo No. 5“. Als „d’r Graf“ dann die bekanntesten Hits von Scooter einspielte, gab es für die Partygäste auf der Tanzfläche kein Halten mehr. Abgekühlt werden konnte sich an der XXXL-Bar und die Shooting-Range, an der verschiedene Shots angeboten wurden.

Kleine stehen im Mittelpunkt

Am gestrigen Fronleichnamstag standen zunächst die Kleinsten im Mittelpunkt: Die Kinder des Emerkinger Kindergartens hatten zur Eröffnung verschiedene Tänze und Aufführungen zur anstehenden Fußball-WM zum Besten gegeben. Unter tosendem Applaus stolzer Eltern, Großeltern und erfreuten Festbesuchern hatten die Kinder zum Beispiel bei ihrer Aufführung zu „We are the Champions“ sichtlich ihren Spaß. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle Emerkingen. In der Spielecke des Festzelts war den Kindern einiges geboten: An der „Erbsenkillermaschine“ und der „Tennisballschleuder“ herrschte großer Andrang, die Mädchen und Jungen konnten sich in der Schminkecke tolle Tier- und Blumenmotive aufmalen lassen.

Abwechslungsreiches Programm geboten

Auch für die kommenden beiden Festtage haben sich die Emerkinger ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Am morgigen Samstag werden die Schwindligen 15 den Besuchern im Emerkinger Festzelt unter dem Motto „Blasmusik und Partypower“ mächtig einheizen. Mit einem Gottesdienst im Festzelt um 9 Uhr beginnt der Sonntag. Ein weiterer Höhepunkt der Musikertage kündigt sich mit dem traditionellen Frühschoppen an, zu dem Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten aufspielen. Für Essen ist mit einem reichhaltigen Mittagstisch bestens gesorgt. Auf dem Festgelände bei der Römerhalle findet das 11. große Oldtimertreffen statt, zu dem sich Oldtimerfreunde aus nah und fern in Emerkingen einfinden werden. Musikalisch unterhalten werden die Festbesucher am Nachmittag vom Musikverein Strümpfelbach, ab 17.30 Uhr werden Showeinlagen der Jazztanzgruppen aus Unterstadion auf der Bühne zu sehen sein. Am Abend wird der Musikverein Ingerkingen zum gemütlichen Festausklang aufspielen.