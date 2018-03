Lucas Müller übernimmt Vorsitz der Emerkinger Landjugend

Die Emerkinger Landjugend hat sich am Samstag zur Hauptversammlung getroffen. Dabei standen neben Rück- und Ausblicken auch Wahlen an, bei denen es Veränderungen an der Vereinsspitze gab.

Der bisherige Vorsitzende Benedikt Hummel, begrüßte alle Anwesenden im Landjugendraum des Gemeindehauses und hieß vor allem Bürgermeister Paul Burger herzlich Willkommen. Schriftführerin Marina Grab ließ in ihrem Jahresbericht das Vereinsjahr Revue passieren. Anschließend erläuterte Kassier Christoph Hauler die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Vereinsjahres. Ihm wurde von den Kassenprüfern Manuel Letzgus und Tim Schlosser eine tadellose Kassenführung bescheinigt.

Bürgermeister Paul Burger sprach ein Grußwort der Gemeinde Emerkingen und verwies auf die positive Zusammenarbeit mit der Landjugend. Er lobte besonders die Organisation des Maibaumaufstellens gemeinsam mit der Feuerwehr und das Mitwirken beim örtlichen Ferienprogramm. Anschließend nahm Burger die einstimmige Entlastung des Vorstands vor.

Bei den Wahlen wurden Christoph Hauler als Kassier, Manuel Letzgus und Tim Schlosser als Kassenprüfer sowie Marina Grab als Schriftführerin einstimmig für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt. Der bisherige Vorsitzende, Benedikt Hummel, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger wurde von den Anwesenden Lucas Müller vorgeschlagen. Er wurde anschließend einstimmig für eine Amtsperiode von zwei Jahres als erster Vorsitzender gewählt. Es folgte ein Ausblick auf die anstehenden Veranstaltungen.

Auch in diesem Jahr übernimmt die Landjugend wieder die Vorbereitung zum Maibaumaufstellen. So treffen sich die jungen Emerkinger Ende April zum Kranzen im Feuerwehrhaus, bevor am 30. April der Baum zusammen mit der Feuerwehr aufgerichtet wird. An Fronleichnam und dem Volkstrauertag beteiligt sich die Landjugend mit einer Fahnenabordnung. Am 6. April steht die „Spring Vibes Party“ der Landjugend in der Römerhalle auf dem Programm. Außerdem wird wieder ein Ausflug zur Hütte nach Langenargen organisiert.