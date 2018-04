Kindergartenbeiträge in Emerkingen steigen

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Emerkingen steigen. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Obwohl die Anpassung notwendig ist, um den empfohlenen Kostendeckungsgrad zu erreichen, hat sich das Gremium die Entscheidung nicht leichtgemacht. Bereits in einer früheren Sitzung hatte das Gremium über die nötige Erhöhung gesprochen. Damals erschien den Ratsmitgliedern das Beitragsmodell des Gemeindetages wenig gerecht, weil Familien mit einem oder zwei Kindern deutlich höher belastet schienen als Familien mit mehr Kindern. Bürgermeister Paul Burger wurde beauftragt, ein Beitragsmodell zu erstellen, bei dem für alle Kinder die gleiche Erhöhung vorgesehen ist.

„Diese Berechnung war nicht so einfach, weil wir am Ende ja den gleichen Betrag erwirtschaften müssen“, betonte der Bürgermeister. Der größte Anteil der Familie habe ein oder zwei Kinder, sodass für größere Familien der Beitrag deutlich stärker steigen müsse. Bei Burgers Berechnung hat sich ergeben, dass sich die Elternbeiträge für Familien mit vier Kindern im Vier-Jahres-Zeitraum verdoppeln würden, während die Einsparungen für Familien mit ein oder zwei Kindern sehr gering ausfallen würden. „Das ist alles andere als sozialverträglich“, sagte Paul Burger, der darauf hinwies, dass die Modelle des Gemeindetages schon ein hohes Maß an Solidarität aufweisen. Er empfahl deshalb diesem Vorschlag zu folgen, nach dem der Regelbeitrag für Kinder zwischen drei und sechs Jahren im kommenden Kindergartenjahr von 103 auf 114 Euro steigen wird.

Burger erklärte nochmals, dass die Erhöhung notwendig ist. „Wenn wir das jetzt nicht machen, holt uns das irgendwann bei den Förderanträgen ein, da werden die Beiträge und Gebühren immer mit abgefragt.“ Natürlich sei die Gemeinde immer bestrebt, die Anpassungen moderat zu halten, aber die aktuellen Tarifsteigerungen würde eine Erhöhung unumgänglich machen. Ein Jahr habe die Gemeinde jetzt bei den Erhöhungen pausiert, um den Eltern die Umstellung auf den Ganztagsbetrieb zu vereinfachen. Der Bürgermeister berichtete zudem, dass die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung im Kindergarten in Emerkingen steige. „Deshalb müssen wir aus der Kleingruppe jetzt eine Regelgruppe machen, um den Bedarf zu decken.“