Kinder als Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs

Die Emerkinger Sternsinger (Foto Sonja Schlecker) sind als Heilige Drei Könige verkleidet in der Gemeinde unterwegs gewesen. In der Zeit vom 4. bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, haben sie an vielen Türen von Häusern und Wohnungen geklingelt, den Sternsingersegen verteilt, das „C+M+B“ an die Türen geschrieben und Spenden gesammelt. Teilgenommen haben die Sternsinger zum Abschluss der Aktion aim Dreikönigsgottesdienst in der katholischen Kirche, den sie mitgestaltet haben.