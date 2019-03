Jugendkapelle Emerkingen beim Wertungsspiel erfolgreich

Julian und Florian Neubrand am Euphonium und an der Trompete haben am vergangenen Wochenende beim Wertungsspiel die Jury in Altheim bei Staig begeistert. Beide erhielten für ihre Solovorträge nicht nur eine erstklassige Note, sondern auch jeweils einen Bildungsgutschein in Höhe von 50 Euro.

Traumnote beim Wertungsspiel erzielt

Am Sonntag machte sich die Jugendkapelle mit dem Bus auf den Weg nach Altheim/Staig. Dort konnten die Jungsmusiker mit ihren Stücken „Schmelzende Riesen“ und „Free World Fantasy“ nicht nur die Jury, sondern auch sehr viele Fans aus Emerkingen und Umgebung in den Bann ziehen. Unter der Leitung von Steffen Lepple hatte sich die Jugendkapelle die erhoffte Traumnote „mit hervorragendem Erfolg“ erspielt. Dieser Erfolg wurde bei einem gemeinsamen Abschlussessen gefeiert und so ging ein erfolgreiches Wochenende der Jugend zu Ende.