Jugendcamp mit Kinderolympiade

Auch im Jahr 2019 veranstaltet der SSV Emerkingen ein Jugendcamp. Das Camp ist an drei Tagen, beginnt am Freitag, 30. August, 14 Uhr. Start am Samstag, 31. August, und am Sonntag, 1. September, ist jeweils um 9.30 Uhr, zu Ende geht das Camp am Sonntag um 14.30 Uhr. Für Kinder und Jugendliche wird ein sportliches und unterhaltsames Programm auf der Fritz-Roth-Anlage geboten. Neben einem speziellen Fußballprogramm werden auch Tanz und Bewegungsspiele angeboten. Das DFB-Fußballabzeichen kann erworben werden, ebenso steht ein Fußball-Minispielfeld zur Verfügung. Die Teilnehmer, rund 80 Kinder, werden mit Essen, Getränken und Obst versorgt. Die Sportkleidung, Trikot, Hose und Strümpfe erhält jeder Teilnehmer. Am Samstag gegen 14.30 Uhr beginnt der Familiennachmittag; für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gibt es eine Kinderolympiade. Das Jugendcamp ist eine Veranstaltung im Rahmen des Emerkinger Ferienprogramms, Ausrichter ist der SSV Emerkingen.