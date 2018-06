Hochwasser-Damm soll in vier Wochen fertig sein

Die Emerkinger Gemeinderäte haben sich am Montagabend gemeinsam mit Bürgermeister Hans Rieger vor Ort ein Bild von den Fortschritten der Maßnahmen zum Hochwasserschutz gemacht. „Das Gremium sollte mal sehen, was hier draußen so passiert“, sagt Rieger.

Seit etwa zwei Wochen arbeitet die Firma Wild an einem Damm zum Schutz der Gemeinde vor Hochwasser und an einem Retentionsbecken für das Baugebiet Stützen IV. „Die Arbeiten kommen gut voran und könnten schon in vier Wochen abgeschlossen sein“, erklärt Bauleiter Christian Sauer.

„Der Tobelbach ist ein kleines ruhiges Gewässer, das bei Hochwasser aber ganz schnell zur Gefahr werden kann“, erklärt Planer Stefan Burth, warum der Damm überhaupt notwendig ist. Derzeit entsteht ein sogenanntes Drosselbauwerk, das im Ernstfall nur soviel durch lässt, wie schadlos durch Emerkingen fließen kann. Für diese Arbeiten musste die Firma den Tobelbach umleiten. Nach Abschluss der Arbeiten bekommt er seinen ursprünglichen Verlauf zurück.

Ganz einfach ist das Errichten des Dammes am Gemeindeverbindungsweg zwischen Emerkingen und Unterwachingen nicht. Als Fundament für den Hochwasserschutz sollte auch die Erde, die für das Retentionsbecken weichen musste, verwendet werden. Dafür sollte diese mit einem speziellen Bindemittel vermischt werden und fest genug gemacht zu werden, damit der Damm stabil steht und sich nicht absenken kann. „Das war aber nicht möglich, weil der Boden zu nass ist“, erklärt Polier Christoph Karteininger. Deshalb müsse jetzt Bodenmaterial aus Berkheim nach Emerkingen geschafft werden.

Das Retentionsbecken soll das Regenwasser aus dem Baugebiet StützenIV auffangen. „Würden das Wasser direkt in den Bach geleitet werden, könnte der es bei starkem Regen nicht alles fassen“, so Burth.

Außerdem entsteht in der Nähe des Damms ein Technikgebäude, von dem aus das Drosselbauwerk gesteuert werden kann. Das Gebäude wird auch ein Notstromaggregat haben, damit es auch bei einem Stromausfall noch eine gewisse Zeit arbeiten kann. „Trotz aller Maßnahmen bleibt immer noch ein Restrisiko“, erklärt Burth. Schließlich seien die Berechnungen reine Statistik und deshalb könne nie hundertprozentig vorausgesagt werden, wie viel Wasser tatsächlich bei einem Hochwasser kommt.

„Mit der Hochwassermaßnahme versiegeln wir Bodenflächen“, erklärt Burth. Dafür muss ein entsprechender Ausgleich geschaffen werden, um das Ökopunktekonto auszugleichen. Dafür werden im Zuge der Hochwasserschutz-Maßnahmen der Tobelbach und der Hausener Bach wieder naturnaher gestaltet. „Große Teile des Grundes waren betoniert oder die Bäche teilweise sogar ganz verrohrt“, erklärt Bürgermeister Hans Rieger.

Den Beton hat die Firma Wild mittlerweile entfernt und dafür naturnahen Kies in das Flussbett geschüttet. Außerdem sollen noch die Böschungen bepflanzt werden. „Hier könnte so noch ein richtiges Naherholungsgebiet entstehen“, sagt Rieger.