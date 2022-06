Emerkinger Musikertage stehen bevor

Am Mittwoch beginnen erstmals seit drei Jahren wieder die Musikertage Emerkingen. Bei schönstem Frühlingswetter haben am Freitag rund 45 Mitglieder der Musikkapelle in knapp fünf Stunden mit viel Elan und Vorfreude das 50 auf 25 Meter große Zelt aufgebaut.

Endlich wieder Musikertage in Emerkingen. Wer am Freitag in die Gesichter der beim Zeltaufbau aktiven Emerkinger Musikanten geschaut hat, konnte auf ihren T-Shirts beinahe diesen oder einen ähnlichen Spruch erkennen. Zumindest war ihnen eine derartige Stimmung ins Gesicht geschrieben. „Alle heutigen Helfer haben vor drei Jahren schon am Zeltaufbau mitgewirkt, und auch die damaligen Anfänger sind jetzt zu 100 Prozent einsatzklar“, sagte am Rande der Aufbauarbeiten Peter Pflug, der Vorsitzende des Musikvereins Emerkingen. Alle hatten sich viel vorgenommen, denn am Abend sollte das komplette Zelt einschließlich der Vorhänge und der Bühne aufgebaut sein. Mit Hilfe eines Teleladers und mehrerer Traktoren mit Anhänger waren die Aktiven bestens ausgerüstet, um das Ziel innerhalb von knapp fünf Stunden zu erreichen. „Vor allem bedarf es Muskelkraft“, war sich Peter Pflug sicher, der nach Erreichen des Ziels mit einem Vesper und Feierabendbier aufwartete.

Der Zeltplatz wurde ertüchtigt

„Die Motivation ist voll da, alle freuen sich, dass wir es wieder machen können“, so vermittelte Peter Pflug denn auch die Stimmung der Aktiven. Seit der letzten Musikertage auf dem Festplatz vor vier Jahren, 2019 stand das Zelt hinter der Römerhalle, ist der Platz von der Gemeinde ertüchtigt worden. „Wir haben jetzt eine befestigte Fläche mit einem gleichmäßigen Gefälle. Die Infrastruktur wurde dem Zelt angepasst. Insbesondere haben wir nun an jedem Schacht Trinkwasser zur Verfügung, wie es den aktuellen Vorschriften entspricht“, freute sich Peter Pflug. Er zeigte sich überzeugt, dass die Motivation über die gesamten Musikertage hinweg anhalten wird, denn was zuvor ein jährlicher Trott war, sei jetzt etwas, auf das sich die Aktiven lange Zeit gefreut hätten. „Uns Musikern geht es wie allen, wir wollen wieder Feste feiern wie gewohnt. Im ländlichen Raum gehört ein Bierzelt einfach dazu“, ergänzte Peter Pflug. Und Schriftführer Marcel Missel pflichtete dem bei: „Das Feeling hat gefehlt, das Sich-treffen und Miteinander-etwas-bewegen.“

Auch Kindern winkt viel Spaß

Auch sei ein Bierzelt eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Nachdem der von Marcel Missel organisierte Vorverkauf für die Partynacht in Tracht am Samstag, 18. Juni, mit den Bätscher Buam bereits gut angelaufen sei, dürfe man sich auf ein volles Festzelt und eine gute Stimmung freuen. Besonderes Augenmerk legen Peter Pflug und Marcel Missel auf den Kinder- und Familiennachmittag am Donnerstag, 16. Juni, der unter anderem mit einer großen Hüpfburg, einem Trampolin, vielen Spielen für Kinder und diversen Aufführungen bestückt ist. „Die Kinder haben besonders unter den Coronabeschränkungen gelitten, viele kennen ein Bierzelt noch nicht“, sagte Marcel Missel, der sich auch auf das Mitkommen vieler Großeltern freut.