Hier hängt der Haussegen mächtig schief

Jeder kennt sie, die stressigen Vorbereitungen zum Ende des Jahres hin, um ein unvergessliches Silvesterfest auf die Beine zu stellen. Da hängt dann schnell mal der Haussegen schief, vor allem, wenn man dazu noch so liebe Nachbarn hat, die ständig vor der eigenen Tür stehen. Wenn sich dann auch noch ein besonderer Besuch ankündigt, ist die Hektik und das Chaos zum Jahresende hin perfekt. Die Theatergruppe Emerkingen hatte sich für diese Theatersaison eine Komödie mit genau dieser Ausgangssituation im heimischen Wohnzimmer ausgesucht. Im Dreiakter „En guada Rutsch“ von Monika Hirschle wird der eine oder andere Zuschauer sich selbst wiederfinden können.

Seit Anfang Januar probt das Theaterteam um Roland Röller, der wieder die Regie übernahm, im eigenen Vereinsheim „Altes Rathaus“ in Emerkingen. Nach den ersten Leseproben wurden noch kleine Änderungen im Wortlaut vorgenommen. „Es wird beim Durchspielen der einzelnen Szenen auch erst klar, was dann die Endfassung des Stücks wird“, meinte Röller, der vorab die Komödie ins Schwäbische unserer Region umgeschrieben hatte. Jede Szene und der darin enthaltene Wortwechsel werden akribisch genau auseinandergenommen. Röller gibt dabei Tipps, welche Bewegungen am besten zum Inhalt der Worte passen und diesen gut unterstreichen können. Auch müssen manche Dialoge öfters wiederholt werden, damit die passende Gestikulation und der genaue Standpunkt der Akteure geprobt werden kann. Auch die anschaulichen Denkanstöße vom Regisseur können den Schauspielern helfen, sich in eine Situation besser hineinzuversetzen. In der Endphase der Proben, die sich an das Probenwochenende anschließt, werden die letzten Kleinigkeiten in der Römerhalle Emerkingen für das Stück angepasst. „Ziel unserer Theaterarbeit ist natürlich, unser Publikum zu unterhalten. Und das ohne derbe Inhalte“, sind sich die Emerkinger Schauspieler einig.

Trotz des großen Aufwands und der vielen Proben herrscht stets eine lockere Atmosphäre, die Schauspielleidenschaft ist den Akteuren regelrecht ins Gesicht geschrieben. Das macht vielleicht auch einen Teil ihres Erfolgs und Bekanntheitsgrades aus. Als Vertreter der Region Württemberg trat die Gruppe 2015 beim bundesweiten Amateurtheatertreffen im Saarland auf. Seit 30 Jahren besteht nun schon der Verein „Theatergruppe Emerkingen“ und kann über 100 Mitglieder in jedem Alter verbuchen.

In diesem Jahr gibt es vor Ostern wieder fünf Aufführungen in der Römerhalle Emerkingen, Karten können bei Familie Grözinger bestellt werden. (Telefon: 07393/60336). Die Termine für die Aufführungen sind: Freitag, 29. März, 17.30 Uhr Generalprobe mit Kindervorstellung, Samstag, 30. März, 19.30 Uhr Premiere, Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 7. April, 19.30 Uhr, Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, Samstag, 13. April, 19.30 Uhr. Die Kindervorstellung ist für alle Kinder und Jugendliche kostenlos. Im April bietet der Landesverband für Amateurtheater auch einen Regie-Kurs an.