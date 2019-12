Hier erstrahlt eine etwas andere Weihnachtsdekoration

Ein kleiner Weihnachtsbaggertourismus findet derzeit in Moosbeuren statt. In der Biberacherstraße steht neben dem beleuchteten Christbaum ein noch viel besser sichtbarer beleuchteter Bagger. Noch bis einschließlich 6. Januar wird das Gespann bei Dunkelheit so zu bewundern sein, ehe der Bagger am 7. Januar wieder arbeiten muss. Die etwas andere Outdoorweihnachtsdeko entstand spaßeshalber im Zusammenhang mit einem Gebäudeabriss.

Rechtzeitiger Abriss

Silvia Engler spielt bei der Musikkapelle Emerkingen das Waldhorn. Dieses Jahr kann sie sich nicht nur über ein sehr gelungenes Jahreskonzert freuen (wir berichteten), sondern auch über ganz besonderen Weihnachtsschmuck. Die nicht alltägliche Kombination aus Christbaum mit Beleuchtung sowie Bagger mit Beleuchtung hat einen ganz einfachen Hintergrund. Da es derzeit meist lange dauert, bis man einen Handwerker auf seine Baustelle bekommt, bot Silvia Engler dem befreundeten Inhaber des Baggers einen Deal an. Und der ging so: Wenn es dem Kieswerk Schäfer gelingt, noch vor Weihnachten das Gebäude wie geplant abzureißen, dann darf der Bagger über die Feiertage auf der Abbruchstelle stehen bleiben, und wird gemeinsam mit einem Christbaum jeweils stilecht beleuchtet.

Der Abbruch gelang rechtzeitig, drei Personen hatten sodann rund fünf Stunden zu tun, bis die Beleuchtung an Bagger und Baum angebracht war. Nun kann man das Gespann aus Bagger und Christbaum bewundern und sich gemeinsam mit Bauherrin und Baggerführer an einer originellen Idee erfreuen.