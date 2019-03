Helfer machen erfreuliche Entdeckung bei großer Putzaktion der Storchennester

Mit einer Hacke über den Dächern von Emerkingen zu werkeln, das kommt definitiv nicht alle Tage vor – für Albert Merkle zumindest einmal im Jahr. Schon seit über 30 Jahren engagiert er sich freiwillig und säubert die Storchennester in der Umgebung. Mit der Hilfe von zwei Feuerwehrmänner aus der Stadt Munderkingen machte er sich am Montagmorgen auf den Weg, um sich den Storchennestern in Obermarchtal, Untermarchtal, Emerkingen und Munderkingen am Rathaus sowie am Kalköfele zu widmen.

Diese große Putzaktion findet jedes Jahr zwischen Anfang und Mitte März statt. „Ich entferne den Dreck, damit die Storcheneier, falls es welche gibt, nicht im Mist ersaufen und daraufhin erfrieren“, erklärte Albert Merkle. Falls das Nest von den Störchen gefährlich hoch gebaut wurde, wird auch davon etwas Material entfernt. Anschließend füllte er das gesäuberte Nest mit Stecken und Schilf wieder auf, das er zuvor bei der alten Donau gesammelt hatte. „Schilf verwende ich, weil es Regen weniger aufnimmt als Stroh“, ergänzte er. Gegen Ende seiner Freiwilligenarbeit entsorgt er den Mist im Bauhof Munderkingen oder bei naheliegenden Bauern auf deren Misthaufen.

Dieses Jahr konnte von drei Eiern in Obermarchtal berichtet werden, deren Storchennest die freiwilligen Helfer aber sofort nach der Säuberung verließen, um sie nicht zu gefährden.

