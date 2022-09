Feuerwehren üben bei Firma Geba den Ernstfall

Bei einer gemeinsamen Übung der Freiwilligen Feuerwehr Emerkingen mit der Munderkinger Feuerwehr waren am Mittwochabend bei der Firma Geba sechs Fahrzeuge im Einsatz. Insgesamt 43 Feuerwehrmänner und -frauen haben fachgerecht den mit viel Rauch verbundenen Brand an einer Laserschneideanlage gelöscht, und den Rauch aus der Halle gedrückt. Mehrere Mitarbeiter waren vermisst gemeldet. Sie konnten gerettet werden. Die Drehleiter aus Munderkingen avancierte zum Star des Abends. Am Ende waren Einsatzleiter Martin Schlecker aus Emerkingen und Zugführer Joachim Enderle aus Munderkingen mit der Zusammenarbeit der Feuerwehrleute zufrieden. Defizite haben sich bei der Versorgung mit Löschwasser gezeigt.

Pünktlich um 19 Uhr war in Emerkingen die Sirene zu hören, dem folgte postwendend das Sondersignal der Feuerwehrfahrzeuge. Neben dem Löschfahrzeug TSF mit 800 Liter Fassungsvermögen sowie dem kleinen Staffelfahrzeug war auch der Schlauchwagen im Einsatz, rund 600 Meter an Schläuchen wurden letztlich gebraucht. 27 Emerkinger Feuerwehrleute haben rasch vom 150 Meter entfernten Hydranten Schläuche gelegt. Als um 19.11 Uhr die Munderkinger Feuerwehr mit dem Löschfahrzeug LF, dem Kommandowagen und der Drehleiter eintrafen, hieß es bereits „Wasser marsch“. Zusätzlich befand sich zu diesem Zeitpunkt eine zweite Leitung im Aufbau, mit der Wasser aus dem Tobelbach gezogen wurde.

Der Einsatzort auf dem Gelände der Firma Geba befand sich rechterhand hinter dem Tor 2, wo eine Laserschneideanlage in Brand geraten war, und mächtig Rauch verursacht hat. Da das Fassungsvermögen von 800 Litern für einen Innenangriff nicht ausreichend ist, hat sich die automatische Mitalarmierung der Munderkinger Feuerwehr als notwendig und richtig erwiesen.

Insgesamt fünf Atemschutztrupps kamen zum Einsatz, insbesondere zur Rettung der verletzten Mitarbeiter. Zunächst galten vier Menschen als vermisst, durch Befragen eines Betriebsmitglieds durch den Einsatzleiter wurde festgestellt, dass sich eine fünfte Person in der Halle befunden hat. Alle Verletzten konnten gerettet werden, eine nicht ansprechbare Person wurde auf Weisung eines Gruppenführers auf der Trage in stabile Seitenlage gebracht.

Der Emerkinger Kommandant Martin Schlecker als Einsatzleiter erklärte: „Die sich selbst bestückende Laserschneideanlage dient zur Herstellung unterschiedlicher Feinteile aus Metall. Der dabei entstehende Laserstaub kann sich entzünden. Sobald Rauch entsteht, kann die Belegschaft die mit CO2 arbeitende Löschanlage an der Laserschneideanlage nicht mehr einschalten. Drei Atemzüge können zur Bewusstlosigkeit führen. Außerdem“, sagte er, „Gas und Strom in der Halle haben wir während des Einsatzes abgestellt. Die voll ausgefahrene Munderkinger Drehleiter kam zum Einsatz, und durfte kräftig spritzen.“

Kommandant Joachim Enderle aus Munderkingen zeigte sich als Zugführer zufrieden, dass beim Einreffen der Munderkinger Wehr bereits Wasser zur Verfügung stand. Auch lobte er die Zusammenarbeit aller Kameraden, und meinte, „wir kommen öfters, wenn das immer so gut läuft. Es war eine angenehme Übung.“ Mit Martin Schlecker war er sich einig, dass am Tobelbach auf Höhe der Schreinerei Frankenhauser eine feste Saugstelle notwendig ist, um wertvolle Zeit zu sparen. Beide erläuterten, „die Tragkraftspritze aus Emerkingen von 1971 und jene aus Munderkingen von 2007 holen pro Minute 1500 Liter Wasser.“ Enderle ergänzte: „Mit der Drehleiter können wir in der Minute 2000 Liter Wasser ausbringen, eine dritte Pumpe wäre also gut gewesen.“ Auf Nachfrage erklärten Joachim Enderle und Martin Schlecker, dass aus dem Hydranten nicht genügend Wasser zu erwarten sei, und man bei einer festen Saugstelle am Tobelbach wesentlich schneller an das nötige zusätzliche Wasser gelangen könne. Gemeinsam dankten sie den Betriebsangehörigen, die sich als Verletzte zur Verfügung gestellt hatten. Stefan Fiderer, einer der Geschäftsführer der Firma Geba, lud alle Feuerwehrleute zur Stärkung nach gelungener Übung zu einem Vesper ein.