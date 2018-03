Feuerwehr zu Besuch im Kindergarten

Das richtige Verhalten in einem Notfall und viel Spannendes rund um die Themen Feuer und Brandschutz haben die Vier- bis Sechsjährigen im Kindergarten Emerkingen am Montag erfahren. Dafür haben Kommandant Martin Schlecker, sein Stellvertreter Hubert Türk und Oberfeuerwehrmann Dietmar Schlecker einige Experimente mit den Kindern ausprobiert und auch bestimmte Verhaltensregeln geklärt.

Auch die Feuerwehr Emerkingen hat im vergangenen Jahr eine Experimentierkiste vom Landesfeuerwehrverband für die Brandschutzfrüherziehung erhalten und diese am Montag erstmals einem „Praxistest“ unterzogen. Mit ganz einfachen Versuchen demonstrierten die Feuerwehrleute den Kindern beispielsweise, dass Rauch im Brandfall nach oben steigt und dort schnell den lebenswichtigen Sauerstoff verdrängt und sich Hobelspäne leichter entzünden als ein massiver Holzklotz. Bevor es aber für die Kleinen ans Ausprobieren ging, machte Kommandant Martin Schlecker ihnen den wichtigsten Grundsatz deutlich – nämlich, dass die Kinder nie allein mit Feuer hantieren dürfen, weil das viel zu gefährlich sei.

Auch Emerkingens Bürgermeister Paul Burger hat es sich nicht nehmen lassen, beim ersten Besuch der örtliche Wehr mit der Experimentekiste vorbeizuschauen. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich die Feuerwehrleute eigens einen halben Arbeitstag frei nehmen, um mit den Kleinen über den Brandschutz zu sprechen, betonte der Schultes. Deshalb hatte er auch ein kleines Dankeschön mitgebracht.

Im Herbst hatte Kommandant Martin Schlecker einen Lehrgang absolviert, bei dem gezeigt wurde, wie der Inhalt der Kiste eingesetzt werden kann, um den Kindern möglichst anschaulich viele wichtige Regeln im Umgang mit Feuer zu erklären. Das Projekt sei wichtig, so Schlecker, weil Kinder heute im Alltag kaum noch mit Feuer in Kontakt kommen. „Früher waren in St. Martins-Laternen richtige Kerzen, da haben Kinder schnell begriffen, welche Konsequenzen falsches Verhalten haben kann“, so der Kommandant. Um aber der natürlichen Neugier und der kindlichen Faszination am Feuer in kontrolliertem Rahmen Raum zu geben, sei die Brandschutzfrüherziehung ein guter Ansatz. Denn am Montag lernten die Kinder, dass Aufmerksamkeit geboten sei, wenn es irgendwo verbrannt riecht. Im Ernstfall heiße es für die Kleinen aber, Hilfe rufen und nicht etwa selbst „Feuerwehrmann zu spielen“, denn auch das sei allein viel zu gefährlich.

Beim Besuch der Feuerwehrmänner ging es nicht nur darum, die Kinder für das richtige Verhalten bei Feuer, egal ob bei gewünschten Lagerfeuer oder in einem Notfall, zu sensibilisieren, sondern auch darum, wie der Notruf gewählt und die Retter richtig verständigt werden. „Dafür haben wir ein Notruftelefon dabei, von dem die Kinder realitätsnah anrufen und mit einem Kameraden am anderen Ende sprechen können“, erklärt Schlecker. Dem Besuch der Feuerwehr war ein Informationsabend für die Eltern vorausgegangen. Außerdem haben auch die Erzieherinnen im Vorfeld mit den Kindern über den Brandschutz gesprochen.

In zwei Wochen folgt nun der Gegenbesuch der Kindergartenkinder im Feuerwehrhaus. „Da zeigen wir ihnen dann die Feuerwehrfahrzeuge“, so Schlecker. Außerdem können die Kinder dort in geschütztem Umfeld die Wehrleute mit Atemschutz erleben, um so mögliche Ängste abzubauen.