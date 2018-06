Fetzasprenger bereiten närrisches Fest vor

Die letzten Vorbereitungen laufen. Zum sechsten Mal laden die Emerkenger Fetzasprenger am Freitag, 24. Februar, zum großen Narrenfest mit Nachtumzug. Viele Vorbereitungen hatten die Mitglieder der Narrenzunft dafür in den vergangenen Wochen zu leisten.

„Seit etwa zwei Wochen sind wir fast jeden Abend an den Vorbereitungen“, sagt Zunftmeister und Oberfetz Tobias Hummel. So musste der Fetzastadel aufgebaut, das Festzelt aufgestellt und Halle dekoriert werden. Nur alle drei Jahre organisieren die Emerkinger ihren Nachtumzug. „Das ist ein guter Rhythmus, wir sind eine kleine Zunft, so ist die Planung für uns nicht so stressig“, sagt Hummel. Außerdem gäbe es inzwischen viele Zünfte in der Region, die sich die Besucher und Gastzünfte abfischen würden, wenn alle Veranstaltungen jährlich stattfinden würden.

46 Narrenzünfte und Musikgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung mit etwa 2000 Hästrägern haben ihr Kommen bereits angekündigt. Darunter sind auch verschiedene Zünfte aus der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, zu denen die Emerkenger Fetzsprenger eine besonders enge Narrenfreundschaft pflegen. Angeführt wird der Zug von den Emerkingern. Hinter der örtlichen Musikkapelle werden die Dill-Dappen und anschließend die Dura-Hexa durch den Ort ziehen.

Bereits um 15.30 Uhr treffen sich am Freitag Zunftmeister und Obernarren zum Zunftmeisterempfang in der Mehrzweckhalle und um 18.30 Uhr steht das närrische Spektakel des Emerkinger Fasnetsauftakts auf dem Programm. Kurz vor Umzugsbeginn werden am Römerturm die Dill-Dappen „aussem Dura raus’glau“. Um 19 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung.

Anschließend steigt dann die Narrennacht in Emerkingen. Auf dem Festplatz wird das Partyzelt aufgebaut, in dem ein DJ Musik auflegen wird. „Das ist eher der Treffpunkt für die Jüngeren“, weiß Hummel. Gemütlicher geht es da bei der Feuerwehr zu, die wieder ihre Besenwirtschaft im Feuerwehrhaus einrichten wird und wo sich dann das ältere Publikum versammelt. „Auch den Fetza-Stadel wird es natürlich wieder geben“, kündigt der Vorsitzende an. Das Besondere an einem Nachtumzug sei die Stimmung. „Es ist einfach schön, im Schein der Lichter durch den Ort zu ziehen“, so Hummel, der auf gutes Wetter für den Umzugstag hofft.

Noch in der Nacht sollen ab 3 Uhr schon wieder die Abbauarbeiten beginnen. „Denn am Samstag springen wir bei Umzug in Untermarchtal mit“, kündigt Tobias Hummel an.