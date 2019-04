Für 76 Emmauspilger geht es um 6.30 Uhr los

Ehe 76 Emmauspilger am Ostermontag gegen 9 Uhr im katholischen Gemeindehaus zum gemeinsamen Frühstück ankamen, hatten sie einen weiten Fußweg zurückgelegt. Bereits um 6.30 Uhr liefen sie an der Pfarrkirche St. Dionysius in Munderkingen los. Nach Impulsen an drei Zwischenstationen in und um Rottenacker kamen alle gut gelaunt am Ziel in Emerkingen an.

Was Pfarrer Ulrich Steck vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen hat, den Emmausgang, lockte diesmal 76 Pilger auf die Strecke von Munderkingen über Rottenacker nach Emerkingen. Auf den Spuren der Emmausjünger, die dem Auferstandenen begegnet waren, führte die Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit Donau-Winkel Sonja Neumann die Wanderer auf einen erkenntnisreichen Weg.

Es ging dieses Jahr um die Perspektive des Sehens und Erkennens. Das Munderkinger Team hat für den Weg die Themen vorbereitet. Renate Lengsfeld setzte an der Pfarrkirche St. Dionysius in Munderkingen den ersten Impuls. Damals waren zwei Jünger unterwegs, jetzt war es eine Gemeinschaft aus Christen, die mit dem Lied „Dass Du mich einstimmen lässt“ um 6.30 Uhr den Fußweg antrat.

Elke Mayer gab an der zweiten Station auf der Anhöhe von Munderkingen in Richtung Rottenacker den zweiten Impuls. Es ging um die Problematik „Tunnelblick“, insbesondere dass die Jünger Jesus zunächst nicht erkannten. Auch wir würden die Welt oft nur noch durch unseren Blickwinkel sehen, und seien für die wahren Dinge blind. Die Heilig-Kreuz-Kirche in Rottenacker war die dritte Station. Hier setzte Gabriele Eisele ein Zeichen. Wir werden durch einen Menschen herausgenommen aus unserem bisherigen Blickwinkel, Jesus durchkreuzt unser Leben. Ein Gebet schloss sich an. Siggi Wiker sorgte für den Impuls bei der vierten Station, der Brücke bei der Mühle. Hier kam der Weitblick mit Auge und Seele ins Spiel, als die Jünger Jesus erkannten, und die Teilnehmer ihre eigene Richtung im Leben entdecken konnten. Himmelwärts war der Blick gerichtet.

Kleine Stärkung nach der Wanderung

Um 9 Uhr trafen alle Pilger wohlbehalten im katholischen Gemeindehaus in Emerkingen ein, die aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit gekommen waren, also Munderkingen, Rottenacker, Hausen am Bussen, Untermarchtal, Emerkingen, Oberstadion, Unterstadion, Grundsheim und Hundersingen. Die „Backfrau“ der Gemeinde Emerkingen, Helga Seifried, hat Zopf und Brot gebacken, es gab Butter, Marmelade und Getränke.

Für Martin Belz, einen der Vorstände des SSV Emerkingen, war das frühe Aufstehen kein Problem. Er habe einen großen Garten, und werde jeden Morgen sehr früh vom Gezwitscher der Vögel geweckt. Ohne Hektik habe er den Tag beginnen können, und wie fast jedes Jahr den Emmausgang gerne absolviert. Die Impulse seien für ihn wertvolle Betrachtungen, die Gespräche unterwegs dienten der Gemeinschaftsbildung.

Unter den Pilgern waren auch Bürgermeister Karl Hauler aus Rottenacker und der neue Diakon der Seelsorgeeinheit, Max Hantke. Um 10 Uhr waren alle Pilger frisch gestärkt, und konnten dem von Pfarrer Thomas Pitour geleiteten Gottesdienst beiwohnen.