Emerkinger Preisträger führen bald neues Theaterstück auf

Wenn sich am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr in der Emerkinger Römerhalle der Theatervorhang zur diesjährigen Premiere der Theatergruppe hebt, wird die Schauspieltruppe ihr 33. Stück auf die Bühne bringen. Und weil die Emerkinger Schauspieler im vergangenen Jahr in den „Olymp der Hobbyschauspieler“ aufgestiegen sind, wollen sie in diesem Jahr „eine Komödie der besonderen Art“ zeigen.

Für ihre Inszenierung im Jahr 2018 mit dem Stück „Der Tod im Birnbaum“ wurde die Theatergruppe Emerkingen mit dem Staatspreis „Lamathea“, dem „Oscar für Amateurtheater“, ausgezeichnet.

„Mit dem Gewinn des Lamathea sind wir in die erste Liga der Mundart-Theater aufgestiegen“, freut sich Yvonne Kopp, Vorsitzende der Emerkinger Theatergruppe. Und diesem hohen Anspruch wollen die Schauspieler rund um Regisseur Roland Röller und seine Regie-Assistentin Caroline Ilich „im ersten Jahr nach dem Lamathea“ natürlich gerecht werden. „Wir haben eine besondere Herausforderung gesucht und mit ‚Holzers Peepshow‘ eine Komödie der ganz besonderen Art, die die Schauspieler echt fordert, gefunden“, sagt Yvonne Kopp.

Wer angesichts des Titels aber Szenen aus dem Rotlicht erwartet, der werde enttäuscht, ergänzt Regisseur Röller. Vielmehr werden die Theaterbesucher „heimliche Einblicke“ in das Leben der Familie Holzer bekommen. Auf einem Bauernhof in Oberschwaben leben drei „Holzer-Generationen“ unter einem Dach. Da ist der hochbetagte Opa Holzer (gespielt von Klaus Weiher), der nur noch vor sich hin starrt, aber bald den 90. Geburtstag feiern wird. Auf dem Hof leben auch Hans Holzer und seine Frau Martha (Albert Rieger und Yvonne Kopp) sowie deren Kinder Anna und Hans junior (Carmen Roth und Matthias Roth).

Was zunächst nach einer ländlichen Idylle aussieht, entpuppt sich aber als angespannte Lage, nicht zuletzt, weil sich die Landwirtschaft der Holzers längst nicht mehr rentiert. Weil Touristen-Busse am Holzer-Anwesen ständig Pause machen und den Hof von allen Seiten fotografieren, hat Bauer Holzer die „rettende Peepshow-Idee“. Was dem Landwirt alles einfällt, um an Geld zu kommen, wie sich das Familienleben der Holzers auf der Bühne entwickelt und wieso die bäuerliche Idylle gehörig ins Wanken gerät, das will die Theatergruppe erste bei ihren Aufführungen erzählen.

Die Premiere von „Holzers Peepshow“ steigt am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr in der Emerkinger Römerhalle. Bereits am Freitag gibt die Theatergruppe um 17.30 Uhr eine kostenlose Kindervorstellung und am Sonntag sind alle Senioren, ebenfalls kostenlos, um 13.30 Uhr in die Römerhalle zu „Holzers Peepshow“ eingeladen.

Die weiteren Aufführungen sind am Sonntag, 22. März, Freitag, 27. März, Samstag, 28. März, Sonntag, 29. März, Freitag, 3. April, Samstag, 4. April und Sonntag, 5. April, jeweils um 19.30 Uhr in der Emerkinger Römerhalle.

Karten für das Stück „Holzers Peepshow“ können unter Telefon: 07393/603 36 vorbestellt werden.