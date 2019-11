Emerkinger Narren können stabile Finanzen vorweisen

Mit drei kräftigen „Fetzasprenger“-Rufen hat Tobias Hummel am Samstagabend die Hauptversammlung der Emerkinger Fetzasprenger eröffnet. „Wir hatten 2019 ein schönes Fasnetsjahr“, sagte der Oberfetz und betonte, dass der Festausschuss zu Vorbereitung des Nachtumzugs 2020 in Emerkingen bereits vor einem Jahr seine Arbeit aufgenommen habe.

Der wird mit rund 45 Narrenzünften und Musikkapellen am Freitag, 21. Februar, durchs Dorf ziehen. Auf die Aktivitäten außerhalb der Fasnet blickte Schriftführerin Regina Walz zurück und Melanie Müller ließ die närrischen Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Ihr Bericht reichte von der Aufnahme neuer Fetzasprenger und einem „dem Schnee zum Opfer gefallenen“ Überraschungsumzug über den verregneten Narrensprung in Oberstadion bis hin zur Teilnahme der Emerkinger Fetzasprenger an den Umzügen in Schelklingen, Munderkingen, Allmendingen, Obermarchtal, Oberdischingen und Untermarchtal. Traditionell wird am Fasnetsmontag die Emerkinger Dorffasnet mit Kinderprogramm und den Dill-Dappen gefeiert.

„Unsere Dorffasnet ist mir ein echtes Anliegen“, betonte Bürgermeister und Fetzasprenger-Ehrenvorstand Paul Burger. „Sie ist der Kern unserer Fasnet und aus ihr sind vor Jahren die Fetzasprenger entstanden“. Der Bürgermeister appellierte an die Narren, sich in großer Zahl aktiv an der Dorffasnet zu beteiligen. „Nur so können wird unser schönes Brauchtum für die kommenden Generationen lebendig halten“, sagte Burger. Obwohl im vergangenen Jahr in der „Fetza-Kasse“ ein Minus von rund 700 Euro entstanden ist, konnte Kassierer Alexander Müller der Versammlung einen positiven Kassenstand melden. Bürgermeister Burger lobte, dass der Vorstand kontinuierlich gute Arbeit leiste und verwies augenzwinkernd auf die Einnahmen des anstehenden Nachtumzugs.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Andreas Schmidberger als „zweiter Oberfetz“, also als stellvertretender Vorsitzender des Narrenvereins, einstimmig in seinem Amt bestätigt. Schriftführerin Regina Walz stellte sich nicht mehr zur Wahl, ihre Aufgaben wird künftig Melanie Müller, die am Samstag einstimmig gewählt wurde, übernehmen. Auch Christine Kist stellte sich nicht mehr als Häswart zur Verfügung. Einstimmig wurde Nicole Traubenek gewählt, um sich künftig um die Häser der Fetzasprenger zu kümmern. Und weil Birgit Dreist nicht mehr als Ausschussmitglied kandidierte, rückte Luisa Hauler auf diesen Posten nach.

Als „drei Engel für die Fetzsprenger“ bezeichnete Oberfetz Tobias Hummel die drei Frauen, die sich am Samstag nicht mehr zur Wahl stellten. Viele Jahre lang seien Regina Walz, Christine Kist und Birgit Dreist mit viel Einsatz und Herzblut, zuverlässig und engagiert, ehrenamtlich für die Fetzasprenger tätig gewesen, sagte Hummel und überreichte ihnen als Dank ein paar Blumen.

Mit dem Blick auf die kommende Fasnet betonte der Oberfetz, dass neue „Fetza-Halstücher“ zur Verfügung stünden, dass die Emerkinger Fetzasprenger an 13 Umzügen teilnehmen, sich am Fasnetssonntag zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte teilen, um die Umzüge in Munderkingen und Äpfingen besuchen zu können und dass beim Nachtumzug am 21. Februar „jede helfende Hand“ gebraucht werde.