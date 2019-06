Emerkinger Musikertage starten erfolgreich

Zum Auftakt der Musikertage in Emerkingen sind Freunde der Blasmusik und Partygänger am Mittwochabend mit dem Sound der Band „Muckasäck“ gleichermaßen auf ihre Kosten gekommen.

Die „Bläserlinie“ der „Muckasäck“, aus Trompeten, Posaunen, Hörnern, Saxofon und Tuba, verstärkt durch einen Schlagzeuger, eröffnete den Abend mit klassischer Blasmusik und sorgte schnell für Bierzelt-Atmosphäre.

Bereits nach zehn Minuten hieß es „die Krüge hoch“ zum ersten Prosit der Gemütlichkeit. Von der Vogelwiese über eine „original Mucksäck-Polka“ und schmissige Märsche bis zum Tirolerlied reichte das Repertoire der Band. Nach rund einer Stunde wurden die Songs rockiger und poppiger.

Und als Frontfrau Birgit und Gitarrist Michi die „Muckasäck“ verstärkten und Trompeter „Leb“ an die Keyboards wechselte, gab’s die „Party-Mucke“ auf die Ohren. Aktuelle Charthits, Rockklassiker, Popsongs und Hip Hop folgten Schlag auf Schlag den „ureigenen Partsongs aus der Mucksäck-Feder“ und ließen die Emerkinger Partygemeinde zum Auftakt der Musikertage ausgiebig feiern.

Am Freitag, 21. Juni, ist ab 21 Uhr die „Let’s Go 90 Party – powered by DJ Graf vom Bussen“. Die Musikertage in Emerkingen dauern bis Sonntag, 23. Juni.