Emerkinger Feuerwehr-„Dreamteam“ seit 30 Jahren aktiv

Die Feuerwehr Emerkingen hat sich zur Hauptversammlung im Florianstüble des Feuerwehrgerätehauses getroffen. In seinem Bericht verwies Kommandant Martin Schlecker auf elf Einsätze, zu denen die Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrückte. Außerdem wurden die Wehrleute zu einigen Überflutungen von Straßen und Gemeindeverbindungswegen sowie zu einem Wasserschaden in einem Kellerraum gerufen. Auch das Binden von Ölspuren und ein umgestürzter Baum auf der Straße wurden im Berichtsjahr notiert, ebenso ein Autobrand auf einem Grundstück. Alle Einsätze seien gut und ohne die Unterstützung anderer Wehren aus der Raumschaft zu bewältigen gewesen.

Die Jahreshauptübung im Gebäude des Kindergartens, bei der die Emerkinger von den Kameraden aus Munderkingen mit der Drehleiter unterstützt wurden, habe die hohe Leistungsfähigkeit der Wehr im Ernstfall unter Beweis gestellt. Als lobenswert bezeichnete Schlecker die Teilnahmequote bei den Proben von rund 80 Prozent. Neun Feuerwehrkameraden absolvierten im vergangenen Juli das Leistungsabzeichen in Bronze in Rißtissen. Mithilfe der Unterstützung von Sponsoren konnte eine Wärmebildkamera beschafft werden. Bei Bürgermeister Paul Burger bedankte sich Schlecker für die Unterstützung der Gemeinde sowie die gute Zusammenarbeit und das offene Ohr, „wenn mal der Feuerwehrstiefel drückt“. Im Ausblick auf die kommenden Jahre betonte Schlecker die Wichtigkeit der Investition in neue Einsatzjacken für die Wehr.

In seinem Bericht nannte Schriftführer Markus Blersch die Teilnahme an Lehrgängen in einem Umfang von mehr als 500 Stunden. Ausgebildet wurden vier Kameraden als Truppführer, drei als Truppmann-Sprechfunker, ein Feuerwehrmann absolvierte die Fortbildung zum Atemschutzträger. Es wurden im vergangenen Jahr 17 Übungen abgehalten. Außerdem hat die Wehr beim Ferienprogramm mitgewirkt und den Maibaum aufgestellt.

Kameraden werden befördert

Zum Hauptfeuerwehrmann beförderte Kommandant Martin Schlecker die Oberfeuerwehrmänner Bernd Egle und Tobias Hummel. Fabian Dreist wurde zum Feuerwehrmann ernannt und wird künftig in die Einsatzabteilung aufrücken. Diese besteht derzeit aus 26 Aktiven, davon drei Gruppenführer, elf Maschinisten und zwölf Atemschutzträger. Zudem gehören zwei Feuerwehranwärter und zwei Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung zur Wehr.

Kassier Christoph Egle berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Eine tadellose Kassenführung wurde ihm anschließend von den Kassenprüfern Reiner Frankenhauser und Tobias Hummel bescheinigt. Bürgermeister Paul Burger würdigte in seinem Grußwort den unermüdlichen Einsatz der Kameraden. Er sei stolz, mit einer so gut funktionierenden Wehr ein „sehr wertvolles Gemeingut“ in Emerkingen zu haben. Als einen der Höhepunkte bezeichnete Burger die Brandschutzfrüherziehung im Kindergarten im vergangenen Frühjahr. Die Emerkinger Kameraden haben als erste Feuerwehr im Altkreis Ehingen die Experimentierkiste, die vom Landesfeuerwehrverband für die Brandschutzfrüherziehung zur Verfügung gestellt wurde, in der Praxis erprobt. Beim anschließenden Gegenbesuch der Kindergartenkinder im Feuerwehrhaus konnten die Kinder die Fahrzeuge und Einsatzausrüstung kennenlernen. „Es ist wichtig, die Kinder bereits früh für das Thema zu sensibilisieren“, so der Bürgermeister.

Seit 30 Jahren aktiv

Bei der Versammlung stand eine besondere Auszeichnung an: Kommandant Martin Schlecker sowie Paul Aßfalg wurden von einem der beiden stellvertretenden Kommandanten, Philipp Neubrand, für 30 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Neubrand bedankte sich im Namen der gesamten Wehr für den jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz des „Dreamteams“, wie die beiden Männer in den eigenen Reihen bezeichnet werden. Martin Schlecker übte von 1998 bis 2003 das Amt des Schriftführers aus und steht seitdem als Kommandant an der Spitze der Emerkinger Feuerwehr. Paul Aßfalg war in der Zeit von 1997 bis 2017 sein Stellvertreter. Darüber hinaus wurde Reiner Frankenhauser für seinen 25-jährigen Einsatzdienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Bronze erhielten Bernd Egle, Volker Härle, Tobias Hummel, Dietmar Schlecker und Hubert Türk für jeweils 15 Jahre aktive Feuerwehrtätigkeit.