Emerkingens Bürgermeister liest für Kindergartenkinder

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages hat Emerkingens Bürgermeister Paul Burger die Kinder des örtlichen Kindergartens besucht und ihnen die Geschichte „Gute Nacht Fledermaus! Guten Morgen Eichhorn!“ vorgelesen.

Burger berichtete den Jungen und Mädchen, dass am Freitag Kindern in ganz Deutschland Geschichten vorgelesen wurden und stellte dann die beiden Hauptfiguren der Geschichte vor. So erfuhren die Kinder, dass das Eichhörnchen Eddy und die Fledermaus Freddy sind. Weil die Fledermaus ein neues Zuhause braucht, nistet sie sich bei Eichhörnchen Eddy ein, der sich anfangs gar nicht über den neuen Mitbewohner freut. Mit kurzen Briefen versucht er, Freddy loszuwerden, weil sich beide durch den unterschiedlichen Schlafrhythmus nie wach begegnen.

Die Versuche misslingen und plötzlich merken beide, dass sie doch ganz froh sind, nicht mehr ganz allein sein zu müssen.