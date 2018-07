Emerkingen will Müllentsorgung an Kreis abgeben

Wie derzeit in allen Gemeinden des Alb-Donau-Kreises war die künftige Organisation der Abfallwirtschaft, also der Müllentsorgung ab dem Jahr 2023, Thema der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Emerkingen. „Die wenigsten Gemeinden im Alb-Donau-Kreis werden künftig einzeln in der Lage sein, das notwendige Wissen vorhalten und entsprechende Personalressourcen bereitstellen zu können“, sagte Bürgermeister Paul Burger. Gesetzliche Vorgaben würden immer komplexer, außerdem sei die Übertragung der vollen Zuständigkeit auf die Gemeinden ab 2023 nicht mehr zulässig. „Lediglich die Beauftragung der Gemeinden mit der verwaltungsmäßigen und technischen Erledigung soll möglich sein“, so Burger. Die „Rückübertragung aller Aufgaben der Abfallwirtschaft“ sei die mit Weitblick beste und verantwortungsvollste Lösung, so der Bürgermeister. „Wir müssen Vertrauen zu unserem Landkreis haben“, betonte Burger. Landrat Heiner Scheffold habe versichert, dass der Kreis „die bestmögliche Lösung“ für die Bürger finden werde. Bei zwei Gegenstimmen sprach sich der Emerkinger Gemeinderat nach ausgiebiger Debatte dafür aus, die Müllentsorgung ab 2023 durch den Landkreis organisieren zu lassen.

Anschließend beschloss das Gremium den „Abfall-Abfuhrplan“ für das Jahr 2019. Wie bisher soll im Emerkingen zwei Mal pro Jahr Sperrmüll und einmal Altholz abgeholt werden. Seit April des vergangenen Jahres kann zwei Mal pro Woche an der Römerhalle Grüngut abgeliefert werden. „Das wird rege angenommen“, sagte Bürgermeister Burger. Trotzdem wird 2019 noch einmal eine Grüngut-Straßensammlung angeboten. „Sollte das Sammelergebnis weiter absinken, können wir im Folgejahr darauf verzichten“, sagte der Schultes. Wie bisher soll die Blaue Tonne mit Altpapier auch im kommenden Jahr monatlich abgeholt werden.

Investitionen für den Kindergarten

Für den örtlichen Kindergarten sollen neue Raumteiler und Regale angeschafft werden. Am Montag entschieden sich die Räte gegen eine „Lösung von der Stange“ und beschlossen die Munderkinger Schreinerei Gobs zu beauftragen, die Möbel für die beiden Gruppenräume individuell anzufertigen. Ein entsprechendes Angebot zum Nettopreis von 15 400 Euro lag dem Gemeinderat vor. Außerdem werden im Kindergarten eine zwanzigtürige Schrankwand und drei Zimmertüren mit Folien farblich an die neuen Möbel angepasst. „Außerdem soll an der Schrankwand Magnet-, Tafel- und Spiegelfolie angebracht werden“, so Burger. Den „Folien-Auftrag“ wird die Unterstadioner Firma „Modiscript-Schlegel“ zum Netto-Angebotspreis von 2360 Euro erhalten. Zudem wird die Emerkinger Firma „Akantus“ im Kindergarten Wände und Decken streichen. Dafür fallen Netto-Kosten von 2840 Euro an. Für die „Kindergarten-Maßnahme“ stehen im Haushalt der Gemeinde 12 000 Euro zur Verfügung, außerdem bekamen die Emerkinger Fördermittel im Rahmen des Kommunal-Investitionsgesetzes in Höhe von rund 14 300 Euro.

Zum Bruttopreis von rund 5670 Euro wird für den Emerkinger Bauhof eine Kehrmaschine samt Seitenverstellung, Begrenzungslichtern und Ersatzwalze bestellt, die an den Kommunaltraktor angebaut werden kann. Am Montag hat der Gemeinderat beschlossen, die Kehrmaschine bei der Firma Duffner in Hohentengen zu kaufen. Und weil die Bereifung des Kommunalschleppers ausgetauscht werden muss, liefert die Emerkinger Firma Grunenberg vier neue Traktorreifen zum Bruttopreis von 3913 Euro.

Baugesuche werden genehmigt

Einverstanden war der Gemeinderat mit dem Umbau eines Einfamilien- zum Zweifamilien-Haus im Baugebiet „Stützen I“. Der „alte“ Bebauungsplan sei nicht mehr zeitgemäß und in der Umgebung des Hauses seien bereits Ausnahmen genehmigt worden, waren sich Räte und Bürgermeister einig. Deshalb wurde dem Anbau von Gauben, der Erhöhung des Kniestocks und der verkürzten Stellplatzlänge vor der geplanten Garage zugestimmt. „Hier wird nicht nur neuer Wohnraum, sondern ein Mehrgenerationen-Haus geschaffen“, sagte sich Bürgermeister Paul Burger.

Im Zuge der Verlegung einer 20- KV-Stromleitung im Bereich des Friedhofs will die Gemeinde den Gehweg und die Entwässerungsrinne erneuern. Die Sanierung des Gehwegs wird die Firma „Gebrüder Maier“ zum Angebotspreis von netto 7466 Euro übernehmen. Im Gemeindehaushalt seien 12 000 Euro eingeplant, erklärte der Bürgermeister. „Das wird inklusive der Entwässerungsrinne ausreichen“.