Emerkingen greift ins Gemeindekässle

„Wir haben heute wichtige Themen auf der Tagesordnung“, sagte Bürgermeister Paul Burger zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Emerkinger Rathaus. Gemeint waren die Verabschiedung des Gemeindehaushalts für das laufende Jahr und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Technik.

Bereits im vergangenen Jahr wurden einige Emerkinger Straßen mit LED-Lampen ausgestattet. Dafür waren Kosten in Höhe von 25 000 Euro samt eines Landeszuschusses geplant. Weil die Umrüstung aber nur knapp 21 500 Euro gekostet hat, haben die Räte beschlossen, für die verbliebenen rund 3500 Euro, jeweils fünf Straßenlampen in der Schulstraße und in der Bachstraße mit „hocheffizienter LED-Technik“ auszustatten.

Wenn alle Lampen saniert sind, rechne ich nur noch mit 3200 Euro Stromkosten pro Jahr. Bürgermeister Paul Burger

Das Bundesumweltministerium habe neue Förderrichtlinien für LED-Beleuchtung erlassen, verkündete der Bürgermeister und schlug vor, um die Zuschüsse zu nutzen, dass auch die 49 Leuchten in der Wachinger- und Hundersingerstraße sowie 15 Leuchten beim Sportplatz, in der Schlossstraße und in der Römerstraße zu sanieren. Zusammen mit neuer Steuerungstechnik und den beiden Lampen beim Rathaus entstehen förderfähige Kosten von rund 34 000 Euro, der Umbau der Lampen soll 2019 und 2020 erfolgen. Während in Emerkingen im Jahr 2015 noch rund 6500 Euro Stromkosten für die Straßenbeleuchtung ausgegeben wurden, sanken die Kosten in 2018 auf 3800 Euro. „Wenn alle Lampen saniert sind, rechne ich nur noch mit 3200 Euro Stromkosten pro Jahr“, so der Bürgermeister.

Verschuldung soll sinken

Ausführlich hat Markus Mussotter den Emerkinger Gemeinderäten am Montag den Haushalt 2019 erläutert. „Durch das gute Jahr 2017 können wir in diesem Jahr auf Darlehen verzichten“, so Mussotter. In den vergangenen Jahren hat Emerkingen knapp 574 000 Euro als Rücklage angespart. Daraus sollen heuer 522 000 Euro entnommen werden, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Im Vermögenshaushalt der Gemeinde Emerkingen sind 36 000 Euro für die Erweiterung der Toiletten im Kindergarten, mehr als 400 000 Euro für den Breitbandausbau und 500 000 Euro für den Kauf von Bauerwartungsland eingeplant.

Emerkinger Wehrleute wurden geehrt und befördert. (Foto: SZ- mg)

Neben Zuschüssen, der Entnahme aus den Rücklagen und Grundstückserlösen sollen die Investitionen durch Zuschüsse finanziert werden. Außerdem werden aus dem laufenden Haushalt 54 000 Euro an den investiven Bereich übergeben. Daraus ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate, also ein freier Finanzspielraum der Gemeinde, von 15 000 Euro. Die Verschuldung soll 2019 auf 323 588 Euro sinken, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 383 Euro.

Zebrastreifen soll kommen

Ausführlich berichtete Bürgermeister Paul Burger über die Verkehrsschau, die Anfang Januar in Emerkingen stattfand. Gegen die beantragten Fußgängerüberwege im Bereich Stützenstraße und Kirchstraße sowie beim Kindergarten hätten die Experten grundsätzlich keine Einwände gehabt, so Burger. Vor der endgültigen Genehmigung müsse die Gemeinde aber noch den „Fußgängerverkehr in den Spitzenstunden“ zählen. „Ich bin optimistisch, dass wir die beiden Zebrastreifen bekommen“, sagte der Bürgermeister.

Das freut mich sehr. Bürgermeister Paul Burger

Noch in diesem Jahr soll im Unterdorf eine Fußgänger-Ampel über die Munderkingerstraße gebaut werden. „Das freut mich sehr“, betonte Burger. Die Kosten der Ampel trägt zwar das Land, weil aber die Gemeinde ohnehin die Absenkung der Bordsteine finanzieren muss und im Haushalt 15 000 Euro zur Verfügung stehen, beschloss der Gemeinderat gleichzeitig, die Bushaltestelle barrierefrei zu gestalten. Bürgermeister Burger wird jetzt dafür die Kosten ermitteln. „Und wenn die überschaubar bleiben, werden wir gleich beide Seiten der Haltestelle barrierefrei machen“, sagte er am Montag.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat beschlossen, den Festplatz zu sanieren und Leitungen samt Anschlussstellen für Strom- und Wasserversorgung sowie Abwasser-Entsorgung zu bauen. Einstimmig beschlossen die Räte, das Material für die elektrische Infrastruktur bei der örtlichen Firma Frankenhauser zum Preis von 1964 Euro zu kaufen. Einverstanden waren die Räte auch mit dem Kauf einer „Zähleranschlusssäule“ zum Preis von knapp 3800 Euro und den Netzanschlusskosten der Netze-BW von 2065 Euro.

