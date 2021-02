Emerkenger Fetzasprenger - Narrenbaum in der Auffahrt

Die Fetzasprenger aus Emerkingen gibt es bereits seit 31 Jahren, fast genauso lang haben sie sogar ein eigenes Vereinsheim – der Traum einer jeden Zunft. Im Video zeigen junge Fetzasprenger, wie sie normalerweise in die Fasnet-Saison starten würden –inklusive Narrenbaum in der Auffahrt.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.